العراق.. مذكرة للقبض على ترمب تثير موجة سخرية وانتقادات (فيديو)

أثار تصريح فائق زيدان -رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق- إصدار القضاء مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ببغداد، موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال زيدان في كلمة -خلال حفل رسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال سليماني والمهندس- “سؤال مشروع يردده الجميع: لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟”.

وأضاف “مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة مسؤولية مضاعفة، لأن واجب القضاء أساسًا -بموجب القانون بشكل عام- هو معاقبة كل من يرتكب جريمة”.

وتابع “القضاء أصدر مذكرة قبض بحق ترمب الذي اعترف بارتكابه جريمة الاغتيال، وهذا دليل على ثبوت الجريمة”.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2020، أمر ترمب باغتيال قاسم سليماني أثناء قدومه من العاصمة السورية دمشق إلى بغداد، عبر مطارها الدولي.

وأدت ضربة جوية في شارع المطار ببغداد ونفّذت بطائرة مسيّرة إلى مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، الذي كان في استقباله عند وصوله إلى المطار برفقة عدد من المنتسبين في هيئة الحشد الشعبي.

وبعد تصريح زيدان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخرية التي وصفت القضاء العراقي بأنه أصغر من أن يتلاعب مع ترمب.

وانتقد مغردون ما وصفوه بـ”تغاضي” القضاء العراقي عن إصدار مذكرات قبض بحق سرّاق المال العام والفاسدين في البلاد، وتحريك مذكرات ضد أحد أكبر رؤساء الولايات المتحدة، على حد تعبيرهم.

🔴 رئيس مجلس القضاء الأعلى: "أصدرنا مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترامب الذي اعترف بارتكابه جريمة المطار"

هل سيتمكّن القضاء العراقي من تنفيذ الأمر؟

يفترض أن تُسكِت هذه المذكرة أصوات المطالبين بالثأر ممن يدّعون المقاومة، كونهم صدّعوا رؤوس العراقيين بأحترامهم للقضاء. — د. مهند الجنابي (@moaljanabi10) January 5, 2023

فائق زيدان ترك نور زهير وكعد يركض ورة ترامب , زين اذا لزمتو ترامب وين راح تحاكموه بإيران ؟

لا يا هتلي pic.twitter.com/rG5olznbtb — راضي العرضحالجي (@DrRadhyShow) January 5, 2023

ويرى السياسي العراقي مثال الآلوسي عبر حسابه في تويتر أن التصريح قد يثير غضب واشنطن وحتى إدارة بايدن، حيث إن الأمريكيين سيفهمون ذلك على أنه تصعيد، ومن الممكن أن تتأثر العلاقات العراقية الأمريكية بذلك، حسب قوله.

رئيس مجلس القضاء الأعلى #فائق_زيدان : أصدرنا مذكرة قبض بحق الرئيس السابق #دونالد ⁧_ترامب⁩ باعترافه بقتل القادة!

خبرتي علمتني ان هذا لا يسر حتى ادارة بايدن وسيفهم الامر تصعيدا غير مناسب وبشكل قد ترد به واشنطن على المصالح الوطنية العراقية ، مع قرب زيارة السوداني لواشنطن pic.twitter.com/TBGlLMxjkM — Al-Alusi Mithal (@mithal_al) January 5, 2023

وقلّل قتيبة مهدي من قوة القضاء العراقي “تخيّل رئيس دولة -ترمب- يدخل بطائرته والطائرات المرافقة لدولة ثانية -العراق- ويزور القواعد العسكرية الأمريكية بها ويجتمع بكبار القادة العسكريين ويطلع، ولا مسؤول عراقي قدر يفك حلكه (فمه) أو حتى يسلّم عليه، وهاي صارت بـ2018 فرجاءً بلا بوخه”، في إشارة إلى تضخيم الأمور والمبالغة بها لدى غير القادرين على تحقيق كلامهم وأفعالهم.

تخيل رئيس دولة (ترامب) يطب بطائرته والطائرات المرافقة لدوله ثانية (العراق)ويزور القواعد العسكرية الامريكية بيها و يجتمع بكبار القادة العسكريين الامريكان و يطلع و ولا مسؤول عراقي گدر يفك حلگه او حتى يسلم عليه !! هاي صارت بال٢٠١٨ ايام حكم الولائيين !!.. فرجاءً بلا بوخه — Kutaiba Mahdi قتيبة مهدي 𒅥𒋼𒉺 (@KutaibaMahdi) January 5, 2023

رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان: أصدرنا مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترامب بعد اعترافه بارتكابه جريمة قتل القادة …؟!

من الله يطيح حظ هيج بلد تفضل اعلى سلطة ببلد هيج عقليتها .؟! pic.twitter.com/ZVWvRksswm — osama fleyeh (@OsamaFleyeh) January 5, 2023

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان: "أصدرنا مذكرة قبض بحق ترامب ولن نتردد باتخاذ الإجراءات" pic.twitter.com/e4WK83XG8k — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 5, 2023