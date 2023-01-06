مقتل 29 على الأقل خلال اعتقال ابن “إل تشابو” في المكسيك (فيديو)

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال، الجمعة، إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة وعشرة من أفراد الأمن لقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو غوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية، الخميس، القبض على جوزمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين “إل تشابو” جوزمان، مما أثار موجة من العنف في أنحاء سينالوا.

وقال ساندوفال في مؤتمر صحفي معتاد إن 21 اعتُقلوا خلال العمليات، وأضاف أنه لا توجد أي تقارير تفيد بوقوع وفيات في صفوف المدنيين.

Video shows the moment Mexican security forces captured the son of "El Chapo" Ovidio Guzman-Lopez. pic.twitter.com/B26ZcUyMKf — 4PLUG (@4PlugHub) January 5, 2023

وقالت السلطات إن المطار في كواليكان عاصمة سينالوا لا يزال مغلقًا اليوم الجمعة، وبحسب الحكومة، فإن أوفيديو الآن محتجز في سجن اتحادي تحت حراسة مشددة.

وأوفيديو غوزمان الملّقب “إل راتون” هو ابن مؤسس كارتل سينالوا الذي يمضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وتعدّه السلطات الأمريكية عضوًا بارزًا في “الكارتل” مع شقيقه خواكين غوسمان لوبيز.

وتأتي هذه العملية العسكرية قبل 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المكسيك، وتتعهد الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار في مقابل القبض على أبناء “إل تشابو” الأربعة.

على السكان التزام منازلهم

وحاولت قوات الأمن احتواء رد الفعل العنيف على الاعتقال، وتناثرت سيارات محترقة في الشوارع، وقام رجال إنفاذ القانون المدججون بالسلاح بدوريات في شاحنات صغيرة.

وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم، وقالت إن المدارس والمكاتب الإدارية أُغلقت بسبب العنف، كما أُقيمت حواجز في الشوارع.

وأُدين خواكين جوزمان، أو إل تشابو، (65 عامًا) في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مخدرات بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.