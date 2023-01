مقتل 29 على الأقل خلال اعتقال ابن “إل تشابو” في المكسيك (فيديو)

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال، الجمعة، إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة وعشرة من أفراد الأمن لقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو غوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية، الخميس، القبض على جوزمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين “إل تشابو” جوزمان، مما أثار موجة من العنف في أنحاء سينالوا.

وقال ساندوفال في مؤتمر صحفي معتاد إن 21 اعتُقلوا خلال العمليات، وأضاف أنه لا توجد أي تقارير تفيد بوقوع وفيات في صفوف المدنيين.

Video shows the moment Mexican security forces captured the son of "El Chapo" Ovidio Guzman-Lopez. pic.twitter.com/B26ZcUyMKf

