مظاهرة لأنصار النهضة في تونس للإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض (شاهد)

تظاهر أنصار حركة “النهضة” في العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس الحركة علي العريض، وإيقاف المحاكمات السياسية.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “أوفياء لدماء الشهداء” و”حريات يا قضاء التعليمات” و”يسقط الانقلاب”، كما رفع المحتجون لافتات كُتبت عليها عبارات “سيب (اترك) علي العريض” و”العريض ضحية فشل سلطة الانقلاب”، و”حياة العريض في رقبة سلطة الانقلاب”.

وعلى هامش المظاهرة، قال نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري للصحفيين “المعارضة في تونس تعاني من حملة وتمييز على أساس سياسي وأصبح كل من هو معارض وكل من يقول لا لتفقير الشعب وتجويعه عدوًّا للرئيس قيس سعيد”.

واعتبر البحيري أن “جزءًا من الشعب التونسي يعاني من حملة تحريض على الكراهية والقتل والعنف والتصفية”، مشددًا أنه “ليس من حق سعيد الدعوة لتصفية معارضيه وشن حملة كراهية ضدهم”.

وتابع “ناضلنا من أجل الديمقراطية منذ عقود وما زلنا نعتقد أن مستقبل تونس فيها، لن نتخلى عن حقوقنا وسنواصل النضال من أجلها كلفنا ذلك ما كلفنا إلى أن يسقط الانقلاب ويغلق هذا القوس”.

وتولى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013 خلال حكومة الائتلاف بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات التونسية قرارا بحبس علي العريض على ذمة قضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد”.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى منهم. ويشمل التحقيق في قضية “التسفير” عدة قيادات من حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.