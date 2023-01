عراك عائلي ومخدرات وعمليات قتل.. مذكرات الأمير هاري تشغل بريطانيا واتهامات بالسعي إلى تدمير العائلة الملكية

أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير هاري ضجة كبيرة، أمس الخميس، إذ يروي في كتابه هذا تفاصيل مثيرة تشمل حصول عراك عنيف مع شقيقه ويليام، وإعلانه أنه تعاطى الكوكايين وقتل 25 شخصًا خلال مشاركته في المهام العسكرية بأفغانستان، واستعانته بامرأة أتاحت له الدخول في تواصل روحي مع والدته ديانا التي قضت عام 1997 خلال حادث سيارة في باريس.

وعقب انتشار المقتطفات، اتُهم هاري بالسعي إلى تدمير الأسرة الملكية البريطانية، وذلك قبل أربعة أشهر من تتويج الملك تشارلز الثالث، إذ إن التفاصيل المثيرة التي أوردها في مذكراته تقضي على أي إمكان لمصالحة داخل آل وندسور.

في حين، التزمت الأوساط الملكية الصمت بشأن اتهامات أوردها هاري (38 عامًا) في مذكّراته -عنوانها (الاحتياطي) وتضمّ أكثر من 500 صفحة- والمزمع نشرها، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وإن طرحتها مكتبات إسبانية للبيع لساعات عن طريق الخطأ.

وتواجه وسائل الإعلام مشكلة في اختيار أكثر المقتطفات إثارة، إذ إن كمًّا كبيرًا منها موجود في الكتاب، لكنّ أشدّها إيذاءً تلك المتعلقة بأخيه ويليام -وريث العرش، ووظيفة رئيس الدولة في 15 دولة في العالم- الذي يصفه هاري وفق مقتطفات نشرتها وسائل الإعلام بأنه “العدو اللدود”.

واتهم دوق ساسكس شقيقه ويليام بطرحه أرضًا ومزّق قلادته خلال مشادة عنيفة بينهما، عام 2019، بشأن ميغان ماركل التي تزوّجها هاري قبل عام من الواقعة.

وتحدث هاري عن هذه المشادة العنيفة أيضًا في مقابلة -تُبث مساء الأحد على قناة (آي. تي. في) التلفزيونية- يؤكد فيها أن ويليام الغاضب أراد منه أن يضربه بدوره، وأوضح هاري أن ويليام “اعتذر” في وقت لاحق عن تصرفه.

“He is not holding anything back.”@michaelstrahan with a look at his interview with Prince Harry ahead of the release of his memoir “Spare" — which covers his relationship with Prince William, his time in the military and much more. Watch Monday on @GMA. https://t.co/me8QGyt663 pic.twitter.com/UkXqIO4faL

— Good Morning America (@GMA) January 5, 2023