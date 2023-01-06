طالبان تعلق على اعتراف الأمير هاري بقتله 25 شخصا في أفغانستان

اعترف الأمير البريطاني هاري بقتله 25 شخصًا بينما كان طيارًا حربيًا لمروحية أباتشي، خلال مشاركته في الحرب ضد أفغانستان التي بدأت في 2001 وانتهت بالانسحاب الأمريكي في 2021.

جاء ذلك في كتابه “سبير” وهو عبارة عن مذكرات للأمير، من المنتظر إصدارها في وقت لاحق، لكن تم عرض النسخة الإسبانية منها للبيع في مدريد عن طريق الخطأ.

وتناولت المذكرات فترة مشاركة هاري في الحرب التي شنتها دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، ضد عناصر من طالبان والقاعدة في أفغانستان.

وكشف هاري في المذكرات أنه كان ينظر لهؤلاء الأشخاص الذين استهدفهم بطائرته على أنهم “قطع شطرنج” تم إزالتها من اللوح المخصص لها، كما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، التي قالت إنها حصلت على النسخة الإسبانية من الكتاب.

وحسب ما ورد في الكتاب، أكد هاري أنه لم يشعر “لا بالفخر أو الخزي” من عمليات القتل التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

واعتبر الأمير الذي تنحى عن مهامه الملكية وغادر المملكة المتحدة مع زوجته ميغان ماركل، القتلى الذين سقطوا بطائرته “أشرار حاولوا قتل الأخيار”.

طالبان ترد

بدورها انتقدت الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان الأمير هاري بعدما قال في مذكراته إنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان.

واستنكر عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان هذه التعليقات.

وقال بلخي “الاحتلال الغربي لأفغانستان هو حقًا لحظة بغيضة في تاريخ البشرية، وتعليقات الأمير هاري تمثل نموذجًا مصغرًا للتجربة المؤلمة التي عاشها الأفغان على أيدي قوات الاحتلال التي قتلت الأبرياء دون أي مساءلة”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية “لا نعلق على التفاصيل العملياتية لدواع أمنية”.