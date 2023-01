بدء سريان وقف إطلاق نار في أوكرانيا أعلنه بوتين واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

دخل وقف إطلاق نار أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد لدى المسيحيين الأرثوذكس، حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة عند الساعة 12.00 بتوقيت موسكو (9 بتوقيت غرينتش).

وبموجب وقف إطلاق النار هذا -الذي شككت كييف في النية الكامنة وراءه ورأت أنه محاولة من موسكو لكسب الوقت- ستوقف القوات الروسية القتال حتى منتصف ليلة الأحد 7 يناير/ كانون الثاني (21:00 بتوقيت غرينتش)، وهي أول هدنة على نطاق عام في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط الماضي.

⚡️ President’s instructions to the Russian Armed Forces:

I instruct the Defence Minister of the Russian Federation to introduce a ceasefire along the entire line of contact in Ukraine from 12.00 on January 6, 2023 to 24.00 on January 7, 2023.

