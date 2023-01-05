طلقات تحذيرية من خفر السواحل التركي تجاه دورية يونانية في بحر إيجة (فيديو)

أبعد خفر السواحل التركي، اليوم الخميس، سفينة للبحرية اليونانية “تحرشت” بقوارب صيد تركية في بحر إيجة، وأطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأفادت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، بأنه تم إرسال فريق إلى قبالة منطقة ديديم في مقاطعة أيدين (غرب) بعد ورود تقارير عن تعرض قوارب صيد للمضايقة من قبل خفر السواحل اليوناني.

وأفاد البيان أن “قوات خفر السواحل التركية ردت بالمثل على طلقات الدورية اليونانية التحذيرية الرامية لمضايقة قوارب الصيد التركية”.

وأضاف أن “القوات اليونانية تراجعت، وواصلت قوارب الصيد التركية أنشطتها في مجال الصيد”.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجت تركيا لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتي مدللي وسيسام.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان من “مغبة استفزازاتها التي تشكل لعبة خطرة عليها”.

وقال أردوغان إن تركيا “تتابع سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز، وستدفع ثمنها عاجلًا أو آجلًا”.

وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرقي بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان عام 1923، ومعاهدة باريس عام 1947.