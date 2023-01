بوتين يعلن وقفا “مؤقتا” لإطلاق النار في أوكرانيا واستعداده للمفاوضات مع كييف بشروط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا ليومي السادس والسابع من يناير/كانون الثاني الجاري، بعد دعوات للتهدئة بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأورثوذكسية في البلدين، وذلك بعد أقل من أسبوع على ضربة أوكرانية دامية أدت إلى مقتل 89 جندياً روسياً على الأقل.

وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين “استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجّه إلى وزير الدفاع الروسي ببدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا خلال هذين اليومين”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره بوتين إلى “وقف إطلاق نار أحادي الجانب” في أوكرانيا.

وقال أردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية “الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب”.

وردّ بوتين بأن روسيا منفتحة على “حوار جاد” مع أوكرانيا شرط أن تقبل السلطات الأوكرانية “الوقائع الجديدة على الأرض” عقب الهجوم الروسي.

وكرر مسؤول أوكراني كبير رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر “لماذا من المستحيل عقد اتفاق مع الاتحاد الروسي؟”.

وأضاف ” بوتين يعرض على أوكرانيا والعالم تحت كلمة “محادثات” الاعتراف بحق روسيا في الاستيلاء على الأراضي الأجنبية … هذا غير مقبول تماما”.

Axiom: why will it be impossible to make a deal with RF?

RF (Putin) under the word "talks" offers 🇺🇦 & the world to recognize "its right to seize foreign territories" & "to fix the absence of legal consequences for mass killings on foreign territory".

It's fully unacceptable.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023