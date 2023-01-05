اقتحام الأقصى.. النواب الأردني: حكومة نتنياهو “إرهابية” ونائب يحذر من رد بـ”الرصاص”

وصف مجلس النواب الأردني حكومة بنيامين نتنياهو بـ”حكومة إرهاب” في بيان خرج عن المألوف، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في حين استخدم نواب كلمات مثل “خنزير” و”حقير” عند الحديث عنه، بينما حذّر نائب من الرد بـ”الرصاص” في المرة القادمة.

وقال البرلمان في بيان، قرأه أحمد الصفدي رئيس المجلس قبيل بدء جلسة تشريعية، إن “ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب تميل للتطرف والخراب وتؤجج الصراع في المنطقة”.

وأضاف البيان أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوّض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى، إلا أنه الإرهاب بعينه”.

ووصف أعضاء البرلمان، أثناء مداخلاتهم خلال الجلسة، إيتمار بن غفير بكلمات قاسية من قبيل “الخنزير” و”النازي” و”الحقير”، وغيرها من التعابير الأخرى، مُطالبين بطرد سفير إسرائيل إيتان سوركيس من البلاد.

وقال ينال فريحات النائب في المجلس: “يجب أن يعلم الاحتلال بأن الرد من الشعب الأردني والفلسطيني قادم، ربما يسمعون الكلام الآن، ولكن هذا الكلام يعبر عن بركان قادم، لأن الرد سيكون بالرصاص قريبًا بإذن الله”.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء الماضي، سفير إسرائيل لدى عمان احتجاجًا على اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.