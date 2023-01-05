وداع مؤثر لوالديه.. استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، استشهاد الطفل عامر أبو زيتون (16 عامًا)، بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، فأصيب الطفل أبو زيتون، ثم استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة.

وبث تلفزيون فلسطين الرسمي لقطات وداع مؤثرة من داخل مستشفى رفيديا لوالدي الشهيد وأصدقائه، وظهرت والدته وهي تقبل رأسه وتخاطبه “ليش طلعت ودشرتنا يا ستي” كما قبّله والده بدموع الحسرة.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم بلاطة فجرًا، وحاصرت منزل الأسير المحرر حسن عرايشي، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة، فحاصر المخيم من عدة محاور.

واندلعت اشتباكات عنيفة إثر ذلك، وأعلنت مجموعات “عرين الأسود” المسلحة في نابلس عن “الاشتباك مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها لمخيم بلاطة”.

وانتهى اقتحام المخيم باعتقال عرايشي بعد حصار منزله قرابة ساعة، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي بينهم الطفل أبو زيتون، وقد منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليهم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا على الفور حول الأمر. وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين، فتندلع إثر ذلك مواجهات واشتباكات مسلحة.

وبارتقاء الطفل أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 4، بعد استشهاد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عامًا)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا) في قرية كفر دان في جنين.

يُشار إلى أن 224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي.