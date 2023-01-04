بدت مرعوبة.. مجندة إسرائيلية تجوب شوارع بلدة في القدس بعد أن تركها زملاؤها (فيديو)

تداول ناشطون ومنصات فلسطينية مقطع فيديو، يُظهر مجندة إسرائيلية تائهة تسير مرعوبة بمفردها بحذر شديد داخل بلدة الرام شمال القدس، بعد أن نسيها زملاؤها في جيش الاحتلال إثر تنفيذ عملية اعتقال.

وبدت المجندة في حالة تأهب ورعب، إذ كانت تمشي بحذر شديد مصوّبة سلاحها في وجه المارة والسيارات دون أن يستفزها أحد.

وبعد انتشار المقطع، أعلن جيش الاحتلال أن قائد حرس الحدود أمير كوهين أوقف النشاط العملياتي لضابط ومقاتلين في الجيش “نسوا” المجندة بعد تنفيذ العملية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوهين أمر بفرض حظر الأنشطة التدريبية والنشاط العملياتي في مختلف الوحدات، حتى ظهور نتائج التحقيق في الحادث الذي وصِف بأنه “غير عادي”.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن مسؤول كبير في حرس الحدود قوله “هناك توتر يتطلب التقيد الصارم بالإجراءات”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ادعاء مخابرات الاحتلال العسكرية أنهم “كانوا قريبين من المجندة وعلى تواصل بصري معها”.

وأعلنت شرطة حرس حدود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في نسيان المجندة بمفردها داخل بلدة فلسطينية، عقب عملية اعتُقل خلالها 3 فلسطينيين.

לוחמת משמר הגבול לבד בכפר פלסטיני עוין בא ראם. מחפשת איך לצאת משם, לחוצה מאוד. במגב טוענים כי מדובר בפעילות שגרתית,ֶ אך מפקד מגב ביקש לתחקר איך קרה שלוחמת נמצאת לבד! pic.twitter.com/iRywKhvjCp — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) January 3, 2023

وذكرت شرطة حرس حدود الاحتلال في بيان أنها أمرت بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة.