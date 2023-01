الاتحاد الدولي للنقل الجوي ينتقد القيود المفروضة على المسافرين من الصين

انتقد رئيس أكبر هيئة تجارية لشركات الطيران في العالم القيود المفروضة على المسافرين من الصين في بيان نُشر اليوم الأربعاء، قائلا إن مثل هذه الإجراءات أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش “من المخيب للآمال للغاية أن نرى هذه العودة المفاجئة إلى الإجراءات التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الـ3 الماضية”.

وكان العديد من الدول قد اشترطت تقديم نتائج سلبية لفحص كوفيد على الوافدين من الصين، وانتقدت بيجين القرارات التي اتخذتها هذه الدول قائلة إنها “غير منطقية، وتفتقر إلى الأساس العلمي”.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوربي اجتماعا اليوم لبحث استجابة منسقة بشأن الوافدين من الصين، وتفضل معظم دول الاتحاد فرض تقديم المسافرين نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل مغادرة الصين.

وأصبحت اليابان أحدث دولة تشترط إجراء اختبار كوفيد للوافدين إليها من الصين، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولن تشترط الصين على المسافرين إليها الدخول في حجر صحي بدءا من 8 يناير/كانون الثاني، لكنها ستطلب منهم ما يثبت إجراء اختبار كوفيد-19 قبل مغادرتهم.

Travel restrictions and testing have proven ineffective throughout the pandemic.

Moreover there is not even a temporary potential gain from these measures in containing #COVID19 as the variants circulating in #China are also widely circulating elsewhere in the🌍. pic.twitter.com/RDUCqcWhJ2

— IATA (@IATA) January 3, 2023