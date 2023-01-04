حسام زكي للجزيرة مباشر: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى تصرف “أرعن” (فيديو)

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى تصرف “أرعن”.

وأضاف زكي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أنه كان يمكن توقع تصرف بن غفير بناء على ما قام به في السابق.

وأوضح أن الأمر اختلف الآن، إذ أن بن غفير لم يعد شخصية سياسية فقط، ولكنه أصبح وزيرًا في حكومة رسمية.

وقال إن هذا التصرف الأخير تطور خطير للغاية وسيكون له تداعيات سلبية عديدة، معربًا عن أسفه لتوفير حماية من قبل الدولة لمثل هذه الشخصيات.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه لجامعة الدول العربية وردود أفعالها التي تتهم بأنها “دون المستوى”، قال زكي إن جامعة الدول العربية منظمة سياسية تتصرف بشكل سياسي ودبلوماسي، وبالتالي يفرض هذا إطارًا معينًا ومحددات على تصرفاتها.

وأضاف أن ما تقوم به جامعة الدول العربية يأتي في إطار الممكن والمتاح في ظل الظروف والأوضاع الدولية السائدة.

وأوضح أن الجامعة تتحرك في إطار “القاسم المشترك” بين مواقف الدول العربية، وربما لا يصل هذا إلى ما يريده البعض أو يزيد عن رغبات آخرين.

وأشار إلى أنه كان للتحرك العربي دور في التصدي لمخططات سابقة للاحتلال في المسجد الأقصى.





واقتحم بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وهو ما أثار انتقادات وإدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

وسبق لبن غفير اقتحام باحات المسجد الأقصى مرارًا بصفته الشخصية وبصفته نائبًا بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه بصفته وزيرًا ضمن حكومة بنيامين نتنياهو.