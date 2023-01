هشام قاسم: زيارة بلينكن للقاهرة ستسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر (فيديو)

أعرب الناشر والسياسي المصري هشام قاسم عن أمله في أن تسهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر.

وقال خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر إنه من المؤكد أن تدفع الإدارة الأمريكية النظام المصري إلى إحداث انفراجة في هذا الملف بالإضافة إلى فتح مجال الممارسة السياسية.

وأشار قاسم إلى أنه لديه معلومات تفيد بحدوث تحسّن في القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة المقبلة، لكن من دون حدوث انفراجة كبيرة.

وأفاد قاسم بأن النظام المصري بحاجة إلى تحسين صورته في هذا الملف -حقوق الإنسان- لأنه بحاجة إلى الدعم الأمريكي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها.

وأردف “الهدف الرئيسي من زيارة بلينكن يرتبط أساسا بالملفات الإقليمية المتعلقة بليبيا والسودان وإيران وكذا الأوضاع في إسرائيل”.

وتابع “الإدارة الأمريكية لديها سجل كبير في الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان وإرساء أسسها في ظل التزامها الأخلاقي بهذه الممارسة”، لكنه أكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة تتحكم فيها “المصالح” بالدرجة الأولى.

يُذكر أن بلينكن التقى عددا من ممثلي القوى المدنية في مصر، ونشر صور المقابلة عبر حسابه في تويتر قائلا “المدافعون عن حقوق الإنسان مهمون لبناء مجتمعات عادلة وناجحة. التقيت أعضاء من المجتمع المدني المصري، واستمعت لقصص ملهمة عن عملهم لحماية الحريات الأساسية للجميع، وأكدت على مركزية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

Human rights defenders are critical to building just and successful societies. I met with members of Egyptian civil society, heard inspiring stories of their work to protect fundamental freedoms for all, and reiterated the centrality of human rights to U.S. foreign policy. pic.twitter.com/2w3AKYe8z3

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 30, 2023