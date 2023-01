رشيدة طليب للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب إسرائيل غير مؤهلة للإعفاء من التأشيرة الأمريكية

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب إن “إسرائيل غير مؤهلة بشكل قاطع بموجب القانون الأمريكي للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ما دامت تواصل التمييز ضد المواطنين الأمريكيين”.

وأضافت رشيدة في تصريحات لمراسل الجزيرة مباشر في واشنطن، الثلاثاء، تعليقا على مطالبة السفير الأمريكي لدى إسرائيل للأخيرة بالسماح بدخول الأمريكيين من أصل فلسطيني بدون تأشيرة، أن هذا يُعَد اعترافا من “حكومة الولايات المتحدة مجددا بحقيقة أن إسرائيل تميّز ضد الأمريكيين على حدودها”.

وقالت “ما لم تُنهِ الحكومة الإسرائيلية جميع أشكال التمييز العرقي والديني والسياسي ضد المواطنين الأمريكيين على حدودها، فلا يمكنها قانونيا الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، بغض النظر عن أي مبرر مزعوم”.

وأشارت عضوة الكونغرس الأمريكي إلى أن “إضافة إسرائيل إلى البرنامج قبل أن تنهي جميع أشكال التمييز ضد المواطنين الأمريكيين بشكل كامل سيمثل تأييدا لتمييز السفر ضد المواطنين الأمريكيين من قِبل الحكومة الفيدرالية”.

وأضافت “لقد قمت وسوف أستمر في التواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض، وأعلم أنهم على دراية جيدة بهذا الواقع. سأقاتل لضمان ألا تضحي حكومتنا بحقوق الأمريكيين لإرضاء ومكافأة حكومة إسرائيلية متطرفة عنصرية”.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز في مقطع فيديو على تويتر، الاثنين، إن على إسرائيل القيام بإجراءات عدة من أجل السماح لمواطنيها بالدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وأضاف السفير أن من بين المتطلبات “المعاملة بالمثل”، بمعنى أن تسمح السلطات الإسرائيلية لأي مواطن أمريكي، بغض النظر عن أصله، بالدخول والتحرك بدون عوائق، مشيرا إلى المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني بشكل خاص.

Important progress on the visa waiver program – watch this video for more information. For U.S. passports, “Blue is blue.” pic.twitter.com/1FqaJu5b7D

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) January 30, 2023