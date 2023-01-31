خالد داود: هذا ما بحثناه مع بلينكن في زيارته لمصر وهكذا يمكن الاستفادة من الحوار الوطني (فيديو)

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بأمانة الحوار الوطني والرئيس السابق لحزب الدستور، إن لقاءه ضمن مجموعة من ممثلي المجتمع المدني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول قضايا حقوق الإنسان والحريات، والوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنهم طرحوا على الوزير وجهة نظرهم بشأن تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية.

وأضاف داود لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الوزير بلينكن كان مهتمًّا بالاستماع إلى وجهة نظر ممثلي المجتمع المدني وتقييمهم لبعض الأمور والقضايا في مصر.

وأوضح أنهم قدّموا للوزير وجهة نظرهم فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والمشاكل التي تواجه المجتمع المدني في هذا الإطار وكيفية تحسين هذا الأمر، ومدى جدية المسار نحو الحوار الوطني، والوضع الاقتصادي الداخلي، والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنهم تحدثوا أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن الكيفية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الملف الفلسطيني واتباع الولايات المتحدة لمعايير مزدوجة عند التعامل مع هذا الملف.

وذكر أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل لا يفيد سمعة الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

ونفى داود أن يكون قد أجرى أي تنسيق مع السلطات المصرية قبل لقاء بلينكن، قائلًا إنه يلتقي مع سفراء أجانب في القاهرة بصفته مسؤولًا عن الحوار الوطني.

وقال إن هذه فرصة لطرح بعض النقاط على المسؤولين الأمريكيين، وإنه يمكن الاستفادة من هذه اللقاءات.





وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال داود إن المعارضة والمجتمع المدني يرغبان في الاستفادة من أجواء التوجه نحو الحوار الوطني عبر إجراءات عملية ومحسوسة مثل الإفراج عن المعتقلين.

وأضاف أنه يجب أن تشمل تلك الإجراءات خطوات أخرى مثل حرية تحرك الأحزاب السياسية، وعدم حبس المعارضين بتهم شديدة العمومية، والتضييق على الحريات الإعلامية.

وأوضح داود أن ما يصله من رسائل من المعنيين بإدارة الحوار الوطني يؤكد وجود رغبة في إطلاقه بمشاركة المعارضة.





ونشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على حسابه على تويتر صورًا تجمعه بعدد من ممثلي المجتمع المدني الذين التقاهم خلال زيارته للقاهرة.

وكتب بلينكن معلقًا أنه أكد خلال اللقاء على مركزية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.