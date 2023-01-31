جدل في مجلس النواب البحريني بسبب وصف إسرائيل بـ”الكيان الصهيوني الغاصب” (فيديو)

شهد البرلمان البحريني، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل بعد وصف أحد النواب إسرائيل بـ”الكيان الصهيوني الغاصب”.

وانتقد النائب ممدوح الصالح، خلال مداخلته في المجلس، عدم تخصيص خطوط طيران الخليج البحرينية رحلات مباشرة إلى دول مجاورة مثل العراق وسوريا وإيران، بينما تقدّم خصومات بنسبة 25% إلى دول أخرى ومنها “الكيان الصهيوني” دون تحقيق مردود، حسب وصفه.

وأضاف النائب أنه لا يظن أن أحدا من الشعب البحريني يذهب عبر هذا الخط إلى “الكيان الغاصب المجرم”، وفق قوله.

من جهته، أمر رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم بشطب كلمة النائب من المضبطة، لتتدخل بعدها النائبة زينب عبد الأمير وتكرر وصف إسرائيل بـ”الكيان الغاصب”، مطالبة بتثبيت الكلمة في المضبطة.

ووقّعت البحرين والإمارات، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

وانضمت البحرين والإمارات إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وأواخر سبتمبر 2021، هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط طيران الخليج البحرينية من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، يائير لابيد، في أول زيارة رسمية للبحرين.

وخرج بحرينيون في مظاهرات في عدة مناسبات احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل.