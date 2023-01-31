في ختام جولته بالمنطقة.. بلينكن يدعو إسرائيل والفلسطينيين لوقف التصعيد ويؤكد على حل الدولتين (فيديو)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات لمنع التصعيد، مؤكدا في الوقت ذاته معارضة واشنطن للاستيطان الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في ختام جولته بالمنطقة، الثلاثاء، إن “العنف المتصاعد أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبنا الطرفين بوقف التصعيد”.

وأضاف “إعادة الهدوء هو مهمتنا الملحة حاليا”، مؤكدا أن واشنطن “تنتظر من كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اتخاذ خطوات لبناء الثقة ونزع فتيل التوتر”.

وأكد الوزير الأمريكي “أهمية عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص السلام”، مشيرا إلى أن “الحفاظ على حل الدولتين من أولويات الإدارة الأمريكية”.

وقال إنه طلب من كبار مستشاريه البقاء في المنطقة ومواصلة المناقشات حول كيفية دفع إجراءات بناء الثقة بين الطرفين وتقليل التوتر، مضيفا أنه سيكون من الممكن القيام بذلك إذا كانت الأطراف مستعدة.

وبينما أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، فإنه شدد على أن بلاده ستعارض دائما توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية وتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بما في ذلك المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال إن بلاده ستعمل من أجل ضمان حصول كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على الحرية والحقوق والمساواة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا “بحماية فكرة الدولتين لشعبين والعمل عليها”.

وأضاف أن واشنطن تدعم جميع الجهود للاقتراب من السلام، مشيرا إلى تقديمها مساعدات إضافية لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون دولار.





وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي إن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل التزاما مشتركا بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مضيفا أن واشنطن تشعر بالقلق من تقديم إيران دعما عسكريا إلى روسيا.

وقام بلينكن بجولة في المنطقة شملت مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهي الأولى له منذ تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء على رأس حكومة يمينية متشددة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا شديدا عقب اجتياح إسرائيلي لمخيم جنين، أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس المحتلة قُتل فيهما 7 إسرائيليين على الأقل.