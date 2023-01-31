إضراب شامل بجبل المكبر رفضا لقرارات الهدم واعتصام في الخان الأحمر لمنع تهجير الأهالي (فيديو)

عم إضراب شامل بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، اليوم الثلاثاء، رفضًا لقرارات الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت، فيما أُعلن بدء اعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها وترحيل الأهالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية في البلدة، بأنه تم إغلاق البلدة بالإطارات وسكب الزيوت على الشوارع لمنع وصول آليات الاحتلال إلى البلدة، وتنفيذ أي عملية هدم جديدة.

وأضافت أن الإضراب شلّ جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري.

هكذا بدت شوارع بلدة جبل المكبر بالقدس اليوم مع إعلان الإضراب الشامل وإغلاق الطرق واندلاع المواجهات بالبلدة pic.twitter.com/UcZInG4mAw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 31, 2023

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر تعليمات بالشروع في عمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية، بحجة عدم الترخيص.

ويوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم، جبل المكبر في القدس المحتلة لتنفيذ هدم منزل مكون من طابقين يملكه المواطن راتب مطر، وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر، بحجة عدم الترخيص.

وكانت عشائر عرب السواحرة والحراك الشبابي قد أعلنت مساء أمس إضرابا شاملا في جبل المكبر.

وقالت في بيانها “تطل علينا سلطات الاحتلال بقرارات جائرة ضاربة بجبروتها عرض الحائط غير مكترثة لأي أحد، تهدم البيوت وتشرد الأطفال والنساء في العراء”.

وأكد البيان أن الإضراب يشمل كل مناحي الحياة في البلدة “العمال، المخابز، المحلات التجارية، المطاعم، والمدارس”، باستثناء الصيدليات والمراكز الطبية.

اعتصام في الخان الأحمر

وفي القدس أيضًا، أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن بدء اعتصام في قرية الخان الأحمر شرق المدينة المحتلة، اليوم الثلاثاء ولغاية يوم غدٍ الأربعاء، رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها وترحيل الأهالي.

ودعا شعبان أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للوجود الدائم في الخان الأحمر لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم، لتوجيه رسالة قوية لحكومة الاحتلال المتطرفة بأن شعب فلسطين لن يسمح بهدم القرية، حسبما قال للوكالة الفلسطينية.

وأكد أن تهجير الأهالي وهدم القرية التي تضم 25 تجمعًا، يعني السيطرة على آلاف الدونمات الممتدة من السفوح الشرقية للقدس حتى البحر الميت، وتهجير 4000 مواطن من هذه التجمعات.





ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كيلومترًا شرقي القدس المحتلة.

وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

وتقع قرية الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى”E1″ في المناطق (ج)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.

اعتداءات واقتحامات

واستمرارًا لمسلسل اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني وممتلكاته اقتحم مستوطنون المنطقة الصناعية في البيرة، وأعطبوا إطارات 3 مركبات لمواطنين فلسطينيين.

كما خط المستوطنون شعارات عنصرية على منازل لعائلات الحجة، والبدوية، والشافعي، تدعو إلى قتل العرب.

واقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/M189dWLSrc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 31, 2023

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية.

وينفذ المستوطنون باستمرار اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة للسيطرة عليه وفرض الأمر الواقع.