أوكرانيا تكشف عن عدد الدبابات المقدمة من الغرب وفرنسا تسلمها مدافع إضافية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك إن هذه الدبابات التي سيتلقاها الجيش الأوكراني ستكون من طُرز (ليوبارد 2) الألمانية و(تشالنجر 2) البريطانية و(أبرامز) الأمريكية.

وأضاف “تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا. يمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من الإسهامات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطرز الغربية”.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون بتقديمها لها.

ولم يذكر كوليبا توقيتا محددا لوصول أي من هذه الشحنات. وستكون هناك حاجة أيضا إلى وقت للتدريب على هذه الدبابات.

وأضاف وزير الخارجية أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.

وحصلت كييف على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الهجوم الروسي، مع بذل موسكو جهودا ضخمة من أجل تحقيق تقدّم تدريجي شرقي أوكرانيا.

وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد واسع لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط حتى تصل إليها المساعدات العسكرية الغربية.

وتخشى أوكرانيا أيضا من أن تشن روسيا هجوما كبيرا في الأسابيع أو الشهور المقبلة.

لكن عملية التسليم قد تستمر شهورا، وفق مصادر دبلوماسية، بين عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها.

كذلك، تتردد بعض الدول -مثل فرنسا- في هذه المرحلة في إرسال مخزونها من الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا خشية إضعاف قدراتها العسكرية.

لكن وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو أعلن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستسلّم أوكرانيا 12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سابقة سلمتها لكييف.

وأوضح لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع المتوسطة المدى “ستموَّل في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو” الذي أنشأته فرنسا.