متطرفون يقتحمون الأقصى وآخرون يواصلون الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة (فيديو)

واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على منازل وسيارات لمواطنين في قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، في الوقت الذي استمرت فيه اقتحامات المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وارتفعت مؤخرا وتيرة الاقتحامات في المسجد الأقصى، حيث أصبح المستوطنون يقومون بجولاتهم بشكل شبه يومي.

وفي الضفة الغربية هاجم مستوطنون، ليلة الاثنين، منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس وأحرقوا مركبتين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشرقية من جالود، وأحرقت مركبتين.

وأضاف أن شابين أصيبا بكسور خلال تصديهما مع أهالي البلدة لهجوم المستوطنين.

وفي بلدة تُرمسعيا شرقي مدينة رام الله، أحرق المستوطنون منزلا واعتدوا على آخر. وقال عوض أبو سمرة، شقيق صاحب البيت المستهدف لوكالة الأناضول إن مستوطنين هاجموا القرية عند منتصف الليل وأحرقوا منزل شقيقه المغترِب، وهاجموا منزلا آخر بجواره.

وأضاف “كاميرات المنزل أظهرت 13 مستوطنا، 3 منهم قاموا بعملية الحرق و10 كانوا يحطمون البيت المجاور بحماية الجيش (الإسرائيلي)”.

"على بعد أمتار من قوات الاحتلال".. مستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينية شمالي الضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DdeMxXqzGo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2023

وفي القدس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، منشأة تجارية وسورا استناديا وجرفت أرضا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن آليات الاحتلال هدمت سورا ومنشأة تجارية وجرفت أرضا للمقدسي أكرم شقيرات في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

“قوائم الإرهاب”

بدورها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بموقف دولي وأمريكي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة، واعتداءات المستوطنين “وإرهابهم” خاصة، وبإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، الاثنين، أنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات عنصرية جماعية موسعة.

وأدانت “إرهاب مليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، محذرة من مغبة ارتكاب جرائم أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين”.

ونفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال 2022، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 وقعت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة اطلعت عليها الأناضول.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.