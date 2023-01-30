الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: نجدد إدانتنا توسيع الاستيطان ونواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن زيارة وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن لإسرائيل، جاءت في إطار السعي الأمريكي لحل الدولتين وضرورة تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف وربيرغ، في حديثه للجزيرة مباشر، أن الولايات المتحدة تؤمن بحل الدولتين، وأن “الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يستحقان العيش جنبًا إلى جنب بالتدابير المتساوية من الحرية لتحقيق الاستقرار”.

وأشار إلى أن الهدف من زيارة بلينكن هو الاستماع لحكومة إسرائيل الجديدة، وكذلك الجانب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الجانب الفلسطيني الذي انقطعت العلاقة بينه وبين الإدارة الأمريكية لفترة، لأنه لا ينبغي لواشنطن أن تكون وسيطًا بين الجانبين من دون علاقة مع كلا الطرفين.

وعن إمكانية حدوث لقاء بين بلينكن واليميني المتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال وربيرغ “حتى هذه اللحظة لن تكون هناك مقابلة بين بلينكن وبن غفير”، موضحًا أن الولايات المتحدة “تتعامل مع مؤسسات بُنيت على سياسات ولا تتعامل مع أشخاص، وفي إسرائيل حاليًا نتنياهو هو المسؤول عن سياسات حكومته”.

لكنه أكد إدانة بلاده أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوصول إلى حل الدولتين، ومنها “توسيع المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية”، مشيرًا إلى استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأوضح “هذه أول إدارة أمريكية في التاريخ تقوم بتعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية، ولديها اهتمام كبير بالشعب الفلسطيني”، وهو ما دلل عليه بقوله “قدّمنا في عام 2021 نحو 890 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني عبر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والأونروا وغيرهما”.

وعن زيارة بلينكن للقاهرة قبل الذهاب إلى إسرائيل، قال “مصر تؤدي دورًا مهمًّا في خفض التصعيد بالمنطقة، ليس فقط في هذه المرة بل في الكثير من المناسبات السابقة، وهذا كان ملف مهم يناقشه بلينكن مع نظيره المصري، كما ناقش بعض الملفات الأخرى، مثل السودان وليبيا وسد النهضة الإثيوبي”.

واستهل أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط بزيارة القاهرة أمس الأحد، وناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، من بينها العلاقات المتوترة بين إسرائيل وفلسطين.

وصباح اليوم، اجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعليقا على تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس، دعا بلينكن الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف العنف والتصعيد، وشدد على أن كل ما يُبعد عن حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) يضر بأمن إسرائيل.

وقال “على جميع الأطراف أن تعمل على إعادة الهدوء ووقف العنف والتصعيد الذي أدى إلى إزهاق أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة، مع مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس يوم الجمعة، ردًّا على مقتل 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من جولة لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبعد أسبوع من زيارة قام بها وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” (CIA) لمصر، الذي وصل الخميس أيضًا إلى إسرائيل في زيارة شملت كذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.