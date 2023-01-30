عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مسجد ببيشاور الباكستانية (فيديو)

قالت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 140 آخرون بانفجار داخل مسجد في مقر شرطة بيشاور بشمال غرب البلاد.

ووقع الانفجار أثناء صلاة الظهر، وأدى إلى تطايُر سقف المسجد.

ووصف رئيس الوزراء شيباز شريف الانفجار الذي وقع وقت وجود نحو 260 شخصا على الأقل بأنه “انتحاري”.

وقال شريف في بيان إنّ “الإرهابيين يريدون إثارة الذعر عبر استهداف أولئك الذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن باكستان”. وأضاف “أولئك الذين يقاتلون باكستان سيُمحون من على وجه الأرض”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع داخل مجمع محصن للغاية يضم مقر قسم الشرطة في الإقليم وقسمًا لمكافحة الإرهاب.

وقال خواجة آصف وزير الدفاع لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية المحلية “توصلنا إلى أن الإرهابي كان يقف بالصف الأول (من المصلين)”.

وأظهرت لقطات بثتها محطة (بي تي في) الرسمية أفرادا من الشرطة وبعض السكان وهم يسارعون بإزالة الأنقاض والحطام وحمل المصابين على أكتافهم.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى سيكاندار خان “انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض”.

والهجوم هو الأسوأ في المدينة منذ مارس/ آذار من العام الماضي حينما تسبب تفجير انتحاري في مسجد للشيعة خلال صلاة الجمعة في مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وإصابة نحو 200. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن ذلك التفجير.

وقال الشرطي شهيد علي (47 عاماً) الذي نجا من الانفجار، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ التفجير وقع بعد ثوانٍ من بدء الصلاة.

وأضاف “رأيت دخاناً أسودا يتصاعد في السماء. ركضت إلى الخارج لإنقاذ حياتي”، مشيراً إلى أنّ “صرخات الناس لا تزال تدوّي في رأسي. كانوا يصرخون طلباً للمساعدة”.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الانتحاري الذي نفّذ الهجوم، مواطن أفغاني يعيش في باكستان مع أسرته منذ عدّة سنوات، وكان قد أعدّ للهجوم في أفغانستان.