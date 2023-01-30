“طفح الكيل”.. تجدد الاحتجاجات في السويداء جنوبي سوريا (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوقفة احتجاج صامتة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا، تحت شعار “طفح الكيل”.

ويُظهر المقطع المشاركين في الوقفة، وهم يرفعون اللافتات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والكرامة.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إن أعضاء من حزب البعث الحاكم وقفوا خلف المشاركين في الوقفة، وهم يرفعون علم النظام.

وأضافوا أن آخرين قاموا بالتعاون مع الشرطة بإغلاق مدخل الساحة من أجل تحويل خط المواصلات إلى أمام المعتصمين وافتعال أزمة سير.

وانتقد سوريون طريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات، واتهموه بجر الحراك إلى “المواجهة”.

وهذا هو الأسبوع الثامن على التوالي الذي تشهد فيه السويداء وقفات في الساحة احتجاجا على صعوبة الأوضاع المعيشية.

وشهدت السويداء احتجاجات عنيفة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقبل عام، قُتل وأصيب العشرات إثر إطلاق قوات أمن النظام النار على متظاهرين في المدينة كانوا يحتجون على الأوضاع المعيشية.