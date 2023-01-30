بوريس جونسون: بوتين هددني بضربة صاروخية

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بضربة صاروخية خلال مكالمة هاتفية قبل غزو أوكرانيا.

وأضاف جونسون، في حديث ضمن فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الروسي سأله عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وردّ جونسون بأن هذا لن يكون “في المستقبل المنظور”.

ووصف جونسون المكالمة بأنها كانت “طويلة جدا” و”الأكثر استثنائية” في فبراير/شباط 2022، وتبعتها زيارته إلى كييف حين كان رئيسا لوزراء بريطانيا.

وقال جونسون “لقد هددني في وقت ما، قائلا: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكنْ بصاروخ سيأخذ الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء من هذا القبيل”.

وتابع جونسون “لكنني أعتقد أنه، من خلال النبرة الهادئة التي استخدمها وعدم الاكتراث الذي بدا عليه، كان يناور فحسب بمحاولاتي لحمله على التفاوض”.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن ما قاله جونسون غير صحيح أو “بشكل أكثر دقة، كذبة”.

وانحدرت العلاقات بين موسكو ولندن إلى أدنى مستوى منذ عقود حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية عام 2018.

وسعى جونسون، الذي استقال في سبتمبر/أيلول الماضي عقب سلسلة من الفضائح، إلى وضع لندن في صدارة حلفاء كييف في الغرب. وأثناء وجوده في منصبه، زار كييف مرات عدة، ودأب على الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما زارها مجددا هذا الشهر.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا “عملية عسكرية” في أوكرانيا، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.