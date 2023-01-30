بلينكن يناقش مع السيسي جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، اليوم الاثنين، الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس المصري في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط.

وذكر برايس في بيان أن بلينكن أشار أيضا إلى “أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”.

وعقب انتهاء اللقاء، التقى بلينكن نظيره المصري سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية وسط القاهرة.

حقوق الإنسان في مصر

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده مع شكري عقب المباحثات إن حقوق الإنسان كانت في صدارة قضايا جدول الأعمال في المحادثات مع قادة مصر.

وأضاف “سنواصل تشجيع القاهرة على اتخاذ مزيد من التحركات بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الاحتجاز على ذمة القضايا”.

وبشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال بلينكن “إن هناك تصاعدا مخيفا للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونسعى حاليا إلى تهدئة الأوضاع، وبحثت مع الرئيس السيسي الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر لتخفيف التصعيد الراهن”.

وحول الوضع في ليبيا وقضايا المنطقة قال بلينكن “إن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم في البلاد، وندعم جهود الأمم المتحدة لعقد انتخابات سريعة في ليبيا، ونأمل استقرار الأوضاع في السودان، ونتطلع لحل دبلوماسي سريع لأزمة سد النهضة يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري “إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في محادثاتي مع وزير الخارجية الأمريكي لمنع التصعيد”.

وأضاف “بحثنا مع الجانب الأمريكي قضايا ليبيا والسودان والأمن المائي ومواجهة الإرهاب”.

ضغوط اقتصادية

وبشأن مستوى الدعم في المجال الاقتصادي وأنه لا يرقى لمستوى العلاقات وحجم وطبيعة الدعم الاقتصادي الأمريكي لمصر، قال شكري: مصر تثمن العلاقة المصرية الأمريكية في شقها الاقتصادي على مدى عقود بدءا من المعونة الاقتصادية التي تم تخفيضها بناء على احتياجات الولايات المتحدة واستجابة مصر لذلك.

وأضاف: نحن نتطلع لمزيد من التعاون والإسهام من الولايات المتحدة بما لديها من قدرات وإمكانيات في ظل الأزمة التي نواجهها والتضخم وضغوط الأمن الغذائي وأمن الطاقة وارتفاع الأسعار، سواء من خلال العمل من خلال منظمات التمويل الدولية أو العلاقات الثنائية، واستشعرت من الوزير بلينكن تقدير وتفهم لهذه الضغوط الاقتصادية ورغبة في الإسهام في رفع هذه الضغوط.

واستطرد قائلا: هناك آليات لدى الإدارة الأمريكية في إطار بنك ضمان الصادرات أو موارد متاحة لدى الولايات المتحدة تخفف العبء عن الشعب المصري والاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف: لدينا طموح كبير وعلى شركائنا أن يلبوا هذا الطموح في إطار العلاقة الاستراتيجية والمنفعة المتبادلة وأن استقرار مصر وقوتها يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

ووصل بلينكن إلى القاهرة أمس الأحد في جولة ستقوده مساء الاثنين والثلاثاء إلى تل أبيب ورام الله، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتضمن أجندة بلينكن لقاءً مع قادة الشباب المصري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله إلى مصر التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وكتب بلينكن في تغريدة “أتوجه إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في رحلتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزيرا للخارجية لنؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي”.

وأفادت الخارجية الأمريكية، الخميس، بأن بلينكن سيشدد في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على تخفيف التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس، فضلا عن مناقشة التهديدات الإيرانية مع تل أبيب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة، مع مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس يوم الجمعة، ردًّا على مقتل 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.