بعد السيطرة على مسيّرة إسرائيلية.. حماس للجزيرة مباشر: طورنا قدراتنا ونستعد للمعركة الفاصلة (فيديو)

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بإسقاط إحدى طائراته المسيّرة خلال ما وصفه بنشاط عملياتي نهاية الأسبوع الماضي.

يأتي هذا فيما نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورًا لما قالت إنها مسيّرة استطلاعية إسرائيلية سيطرت عليها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الجمعة الماضية على قطاع غزة، وحصلت من خلالها على معلومات تقول إنها حساسة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي إن كتائب القسام من خلال المعارك التي خاضتها خلال السنوات الأخيرة وخصوصًا معركة “سيف القدس” في مايو/أيار 2021 أثبتت للعالم أن “لديها إمكانية كبيرة لمواجهة القوات الصهيونية الغازية لشعبنا الفلسطيني”.

وأكد في حوار مع الجزيرة مباشر أن “كتائب القسام تطور قدراتها وتستعد للمعركة الفاصلة مع هذا العدو المجرم. من حقنا نحن كفلسطينيين وكمقاومين أن نطور إمكانياتنا”.

وأضاف أن “غدر الاحتلال وحكومته الفاشية النازية القاتلة لا يؤتمن، والمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها القسام تأخذ بالحسبان هذا الغدر والخيانة من قبل الاحتلال وعدم مصداقيته وكذبه”.





وشهدت القدس، الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار استهدفتا إسرائيليين، وأدتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.

ووقعت العمليتان غداة استشهاد 9 فلسطينيين في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لا تبحث عن التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال، وشدد على أن الرد على ما سماه الإرهاب سيكون “بيد ثقيلة ودقيقة”، على حد تعبيره.

وقال الهندي “تهديدات نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين، وأعتقد ما حدث خلال الأيام الماضية سواء بعملية الشهيد المظفر خيري علقم، والطفل الذي لم يتجاوز 13 من عمره وحاول قتل المستوطنين، رسالة أن الشعب الفلسطيني مصمم على مقاومة الاحتلال، ولا يمكن أن نرفع الراية البيضاء”.

“المستوطنون لا يتعظون”

وحول ردود أفعال المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، قال الهندي “إنهم لا يتعظون من الماضي، ولم يتعظوا بما حدث في القدس”.

وأكد أن “الإجراءات العقابية الإسرائيلية ستحمس الشعب الفلسطيني الذي سيواجه المحتل بكل ما أوتي من قوة”، مضيفًا “الشعب الفلسطيني ينتفض ويقول نعم للمقاومة”.

وبيّن أن “العدو يقتل يوميًا مدنيين، ولا يحترم القوانين الدولية، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”، داعيًا “العالم الذي يتهم الفلسطيني بأنه لا يحترم حقوق الإنسان أن يقول لإسرائيل كفى استهتارًا بالمواطن الفلسطيني”.

ورأى الهندي أن المصالحة الفلسطينية أصبحت واجبًا وليس خيارًا، “وحماس قدمت الشيء كثير وتنازل عن أشياء لأجل الوطن، ولكن على السلطة الفلسطينية وحركة فتح أن تخطو خطوة إلى الأمام”.