استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الرأس بالخليل (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل، فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، ثم أعلن الأطباء عن استشهاده.

الاعتداءات مستمرة

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد شاب برصاص مستوطن قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية، وآخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الخميس الماضي في مخيم جنين، كما أصيب عدد من المواطنين في بيت لحم والنبي صالح، واعتقل 18 مواطنا من الخليل والقدس.

طفل مقدسي يتحدث عن اعتداء المستوطنين عليه في بلدة سلوان pic.twitter.com/XB9Dpbs8tl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 29, 2023

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتعتقل الشاب خالد عوض الله pic.twitter.com/u8b8RXy8P9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

واعتدى المستوطنون على أهالي قرية بيت سكاريا جنوب بيت لحم وأغلقوا الطريق بحماية شرطة الاحتلال، كما أصيب عدد من المواطنين في اعتداء المستوطنين على قرية جالود قضاء نابلس الليلة الماضية.

مصادر محلية:" قطعان المستوطنين يعتدون على أهالي قرية بيت سكاريا جنوب بيت لحم ويغلقون الطريق بحماية شرطة الاحتلال". pic.twitter.com/yILWiMPoIB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

إصابات باعتداءات مستوطنين على قرية جالود قضاء نابلس. pic.twitter.com/f2EHlEAE3J — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

وهدم الاحتلال منزلا في جبل المكبر، وأغلق آخر في القدس، وأخطر بهدم 4 مساكن ومنشأتين شرق يطا، وسرق قطعا أثرية من سبسطية.

آليات الاحتلال تجرف أرضاً وتهدم سوراً ومنشأة تجارية ما زالت قيد الإنشاء للمقدسي أكرم شقيرات في بلدة جبل المكبر pic.twitter.com/SM3YWjIKxv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 30, 2023

ويواصل الاحتلال لليوم الثاني حصار مدينة أريحا، فضلًا عن اعتداءات المستوطنين، حيث أحرقوا وحطموا 3 منازل ومركبتين وخطوا شعارات عنصرية في ترمسعيا، وأتلفوا محاصيل زراعية في الأغوار، وهاجموا جالود وأحرقوا مركبتين.

تغطية صحفية: "مستوطنون يهاجمون عدة منازل في بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله". pic.twitter.com/95Eq7Y6VXs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

تغطية صحفية:" مستوطنون يحرقون مركبات ويعتدون على منازل في قرية جالود جنوب نابلس". pic.twitter.com/6CmCrp8tUQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

واقتلع المستوطنون 200 غرسة زيتون جنوب نابلس، واعتدوا بالضرب على شاب، وأغلقوا مدخل ياسوف وهاجموا مركبات المواطنين، واقتحم العشرات منهم المسجد الأقصى المبارك.