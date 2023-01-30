سياسة|فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الرأس بالخليل (فيديو)

فلسطينيون يتفقدون سيارات لهم أحرقها المستوطنون في قرية عقربا شرق نابلس (وكالة شهاب)
30/1/2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل، فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، ثم أعلن الأطباء عن استشهاده.

الاعتداءات مستمرة

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد شاب برصاص مستوطن قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية، وآخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الخميس الماضي في مخيم جنين، كما أصيب عدد من المواطنين في بيت لحم والنبي صالح، واعتقل 18 مواطنا من الخليل والقدس.

واعتدى المستوطنون على أهالي قرية بيت سكاريا جنوب بيت لحم وأغلقوا الطريق بحماية شرطة الاحتلال، كما أصيب عدد من المواطنين في اعتداء المستوطنين على قرية جالود قضاء نابلس الليلة الماضية.

وهدم الاحتلال منزلا في جبل المكبر، وأغلق آخر في القدس، وأخطر بهدم 4 مساكن ومنشأتين شرق يطا، وسرق قطعا أثرية من سبسطية.

ويواصل الاحتلال لليوم الثاني حصار مدينة أريحا، فضلًا عن اعتداءات المستوطنين، حيث أحرقوا وحطموا 3 منازل ومركبتين وخطوا شعارات عنصرية في ترمسعيا، وأتلفوا محاصيل زراعية في الأغوار، وهاجموا جالود وأحرقوا مركبتين.

واقتلع المستوطنون 200 غرسة زيتون جنوب نابلس، واعتدوا بالضرب على شاب، وأغلقوا مدخل ياسوف وهاجموا مركبات المواطنين، واقتحم العشرات منهم المسجد الأقصى المبارك.

المصدر : وكالات