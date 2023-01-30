أمريكا تصدر تحذيرا جديدا من “هجمات إرهابية” محتملة في تركيا

حذرت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها، اليوم الاثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول وهو ثاني تحذير من نوعه خلال أربعة أيام فحسب، إثر وقائع حرق مصاحف في أوربا.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني محدث إن “هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون”، قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.

وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة ردًّا على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمارك.

وحذرت تركيا مواطنيها يوم السبت، من “هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية” في الولايات المتحدة وأوربا.

وكان عشرات الآلاف قد احتجوا في ولايات عدة في تركيا بعدما سمحت السلطات السويدية للمتطرف الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب “الخط المتشدد”، بإحراق مصحف، أمام سفارة تركيا في ستوكهولم.

وتظاهر المئات في إسطنبول قرب ميدان تقسيم الشهير، وساروا باتجاه القنصلية السويدية.

وكانت تركيا قد حذّرت مواطنيها أول أمس السبت، من السفر إلى الولايات المتحدة وأوربا في رد على تحذيرات مماثلة من السفر إلى تركيا.

وكانت الولايات المتحدة ودول أوربية كبرى قد نصحت مواطنيها بعدم حضور فعاليات جماهيرية وتجنّب الأماكن السياحية المكتظة في تركيا.

وحذرت وزارة الخارجية التركية من وجود “مستويات خطيرة من التعصب الديني والكراهية في أوربا”.

وقالت في بيان منفصل “وقعت مؤخرا اعتداءات لفظية وجسدية ضد أجانب وأعمال عنصرية في أنحاء الولايات المتحدة”.