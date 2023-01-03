ردود فعل دولية وإسلامية واسعة بعد اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى (فيديو)

أثارت واقعة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء -لأول مرة منذ توليه منصبه- ردود فعل منددة، دولية وعربية وإسلامية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن “الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول”.

وأضاف “الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الالتزام بتعهداته تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة”.

وقال السفير الأمريكي لدى تل أبيب توم نيدس إن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها “تعارض أي خطوات قد تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة”.

و”الوضع الراهن” هو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وصباح الثلاثاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه أجرى تقييما للوضع مع مفوض الشرطة وقائد لواء القدس، والتقى رئيس الشاباك وقرروا جميعا أنه “لا يوجد عائق أمام الاقتحام”.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في تقييم الوضع رأوا أن التراجع عن الاقتحام أمام التهديدات “سيكون مكافأة للإرهاب وإضفاء شرعية على الأعمال ضد إسرائيل”.

لأول مرة منذ توليه منصبه.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحات #المسجد_الأقصى#فلسطين #القدس pic.twitter.com/9149YysVrc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2023

والخميس الماضي، نالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد التوتر والاستيطان في ظل سلطة يمينية بالكامل لأول مرة في إسرائيل.

وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس إن “الوضع الراهن على المواقع المقدسة في مدينة القدس ووصاية الأردن عليها يشكلان ضرورة لاستمرار الاستقرار الإقليمي، والتوازن بين الأديان الرئيسية في القدس، وهو أمر مهم جدا لنا جميعا”.

The status quo on the #HolySites and the custodianship by the King of #Jordan, internationally agreed, are essential to regional peace, stability and the equilibrium between the major religions in #Jerusalem, of great concern to us all. — Sven Koopmans (@EUSR_Koopmans) January 3, 2023

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تدين وتشعر بالقلق جراء التصرف الاستفزازي المتمثل في اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ودعا البيان إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي تنتهك مكانة وحرمة الأماكن الدينية في القدس، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التصعيد في المنطقة.

بيان صحفي حول اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى https://t.co/BSSVtpeFRy pic.twitter.com/ZqPHXpxD50 — Turkish MFA Arabic (@MFATurkiyeAR) January 3, 2023

كما أدانت قطر -وفق بيان لوزارة خارجيتها- الاقتحام بشدة، واعتبرته “انتهاكا سافرا للقانون الدولي” محذرة من “السياسة التصعيدية التي تتبناها تل أبيب”.

واعتبرت قطر أن “محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم”.

بيان : قطر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/a0apwmSJi6 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 3, 2023

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدين وتندد بـ”الممارسات الاستفزازية” التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى، مؤكدة موقفها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهود إقامة دولته المستقلة.

وعبّرت الوزارة عن “أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف pic.twitter.com/zg5slDFvJ2 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 3, 2023

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية عملية اقتحام الأقصى، وقال الناطق باسم الوزارة سنان المجالي إن “اقتحام الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة”.

واستدعت الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، وسلّمته مذكرة احتجاج “وأكدت على وجوب امتثال دولة اسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم”.

وتتولى دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن إدارة المسجد الاقصى وباحاته في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، بينما تسيطر قوات الاحتلال على مداخل الموقع.

استدعت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد #الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم. pic.twitter.com/N2lMp44eW6 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 3, 2023

وأعربت مصر في بيان للخارجية عن “أسفها لهذه الخطوة، وأكدت رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.

وحذرت من “التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام”، داعية إلى “ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع”.

وأعربت الخارجية الكويت عن إدانة واستنكار بلادها لهذا الاقتحام، مؤكدة أنه “يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية”.

بيان إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى. البيان كاملاً: https://t.co/CG8BXzDN8Y pic.twitter.com/3pdJIOn0Jn — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 3, 2023

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اقتحام بن غفير باحات الأقصى، معتبرة ذلك “استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة”.

وأدانت الجامعة العربية بأشد العبارات هذا الاقتحام، واصفة ذلك بأنه “استباحة للحرم القدسي وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين”.

وشددت على أن “حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه المخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة والسلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى بالقدس، وكانت الإمارات وقعت اتفاقية للتطبيع مع إسرائيل في 2020.

بدورها، نشرت السفارة الفرنسية لدى تل أبيب تغريدة على تويتر أكدت خلالها “تمسّك فرنسا المطلق” بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، واعتبرت باريس أن أي بادرة من شأنها تهديد هذا الوضع “قد تؤدي إلى التصعيد وينبغي تجنبها”.