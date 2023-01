ردود فعل دولية وإسلامية واسعة بعد اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى (فيديو)

أثارت واقعة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء -لأول مرة منذ توليه منصبه- ردود فعل منددة، دولية وعربية وإسلامية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن “الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول”.

وأضاف “الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الالتزام بتعهداته تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة”.

وقال السفير الأمريكي لدى تل أبيب توم نيدس إن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها “تعارض أي خطوات قد تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة”.

و”الوضع الراهن” هو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وصباح الثلاثاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه أجرى تقييما للوضع مع مفوض الشرطة وقائد لواء القدس، والتقى رئيس الشاباك وقرروا جميعا أنه “لا يوجد عائق أمام الاقتحام”.

وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في تقييم الوضع رأوا أن التراجع عن الاقتحام أمام التهديدات “سيكون مكافأة للإرهاب وإضفاء شرعية على الأعمال ضد إسرائيل”.

والخميس الماضي، نالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد التوتر والاستيطان في ظل سلطة يمينية بالكامل لأول مرة في إسرائيل.

وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس إن “الوضع الراهن على المواقع المقدسة في مدينة القدس ووصاية الأردن عليها يشكلان ضرورة لاستمرار الاستقرار الإقليمي، والتوازن بين الأديان الرئيسية في القدس، وهو أمر مهم جدا لنا جميعا”.

The status quo on the #HolySites and the custodianship by the King of #Jordan, internationally agreed, are essential to regional peace, stability and the equilibrium between the major religions in #Jerusalem, of great concern to us all.

— Sven Koopmans (@EUSR_Koopmans) January 3, 2023