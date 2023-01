الأمير هاري: أريد أن أستعيد والدي وشقيقي (فيديو)

قال الأمير هاري في تصريحات تلفزيونية إنه لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون علاقته المضطربة مع العائلة المالكة في بريطانيا على هذا النحو، مضيفًا أنه يريد “استعادة” والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

وأضاف هاري في مقتطف من مقابلة مع محطة (آي تي ​​في) التلفزيونية نُشر اليوم الاثنين “لم يُظهروا أي استعداد للمصالحة”.

وبعد شهر من بث الوثائقي عن هاري (38 عامًا) وزوجته ميغن على نتفليكس، تستعد العائلة الملكية البريطانية لسلسلة معلومات مثيرة جديدة عن انسحاب الزوجين من الأسرة وانتقالهما عام 2020 إلى كاليفورنيا، مع نشر كتاب (الاحتياطي) المقرر في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال “أريد أن استعيد والدي، أريد أن أستعيد أخي”، مضيفًا “أريد (أن أكون جزءًا من) عائلة لا مؤسسة، هم يعتقدون أنه من الأفضل إبقاؤنا بمظهر الأشرار”.

والاثنين، قال دوق ساسكس في مقطع دعائي قصير بثته قناة (آي تي في) “هم لم يُظهروا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة”، من دون معرفة المقصود تحديدًا بهذا الكلام.

The @ITV interview with Prince Harry will be broadcast at 9pm on Sunday.

The programme is scheduled for 90 minutes.

ITV have given no further information about what was discussed in the UK interview, other than this 20 second trailer.

WATCH👇 pic.twitter.com/K3RnOCMxEu

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 2, 2023