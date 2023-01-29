نتنياهو يكشف عن طبيعة الرد على عملية القدس وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومته (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الرد على عملية إطلاق النار في مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس الجمعة، سيكون “قويا وسريعا ودقيقا”، بينما تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومته.

وأضاف في كلمة، بثها حسابه الرسمي على تويتر، إن “رد إسرائيل على عملية القدس سيكون قويا وسريعا ودقيقا، سنهدم بيوت المنفذين بعملية سريعة”.

وتابع “لا نسعى للتصعيد لكننا جاهزون لكل طارئ”.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن “الذي أعرب عن صدمته وتعازيه لقتلى العملية”.

בשם כל אזרחי ישראל אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות הנרצחים בפיגוע הנתעב והנורא בירושלים בירתנו. זה פיגוע נפשע בפתח בית כנסת ביום השואה הבינלאומי. אני מודה לנשיא ארה"ב, ידידי ג'ו ביידן, ששוחח איתי והביע זעזוע ותנחומים ממעשה הרצח הנורא הזה. pic.twitter.com/IWA4uGygok — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 28, 2023

ومساء أمس الجمعة، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمال مدينة القدس، بالإضافة إلى استشهاد مُنفذ العملية الشاب الفلسطيني خيري علقم (21 عاما).

ووقعت العملية غداة استشهاد 10 فلسطينيين، الخميس الماضي، قضى 9 منهم فيما وصفته إسرائيل بأنه عملية “لمكافحة الارهاب” في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد.

مظاهرات ضد نتنياهو

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومة نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن “عشرات الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو، في مدن القدس وتل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)”.

وحمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو “مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين”، وفق الهيئة الرسمية.

وقالت هيئة البث إن “شرطة تل أبيب في حالة تأهب قصوى تخوفا من هجوم محتمل ضد المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف في ساحة هبيما، وسط المدينة”.





وصباح السبت، أصيب إسرائيليان بجروح وُصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، عندما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار على مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في البلدة القديمة من القدس الشرقية، وفق الرواية الإسرائيلية.

والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”.