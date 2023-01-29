نازح سوري للجزيرة مباشر: نطالب بتوفير مقابر لموتى المخيم

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع النازحين السوريين في مخيم “احتيملات” بريف حلب الشمالي في ظل تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ضمن حملة “12 شتاءً قارسًا”.

ويعاني النازحون في المخيم من إهمال المنظمات الإنسانية والإغاثية لهم، بالرغم من أن المخيم يضم 1400 خيمة تتسع إلى 8 آلاف.

وقال أحد النازحين “لا يخفى على أي إنسان مهما كان، أن هناك إهمالًا للمخيم من قبل المنظمات الإغاثية، فنحن نعاني من قلة التدفئة في هذا البرد الشديد، وقلة الخبز الذي يعد من أساسيات الحياة”.

وأضاف “نسبة مرتفعة جدًا من شباب المخيم لا تجد عملًا، لماذا لا تحاول الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشاب، حتى لا يقال إن الشعب السوري شحاذ”.

وحول الأخبار المتداولة عن مصالحة مرتقبة بين المعارضة والنظام السوري، قال “الذي قضى أكثر من 10 سنوات يسكن بالخيام، وقدم شهداء ومصابين وأسرى، يزيد حقده على النظام لا أن يريد التصالح معه”، مؤكدًا أن هذا موضوع “استفزازي”.

ولفت نازح آخر إلى أهمية توفير مقابر للمخيم، وقال “بالرغم من كثرة عدد سكان المخيم، إلا أنه ليس لنا مقابر، وأقرب نقطة لدفن موتانا تبعد مسافة 50 كيلومترًا، لذلك نطالب بإيجاد مقابر خاصة بالمخيم أو قريبة”.

وأوضح أن سكان المخيم يعانون بشكل كبير من صعوبة الحياة المعيشية من غلاء الأسعار وعدم توفير وسائل للتدفئة، بالإضافة لعدم وجود نقاط طبية قريبة، مشيرًا إلى أنه في حال مرض أحد سكان المخيم في الليل لا يجد من يعالجه ولا يستطيع الذهاب لمسافة بعيدة.

واشتكى طفل من قلة المعونات، مشيرًا إلى دعم بعض المنظمات لمخيمات أخرى بالخبز ووسائل التدفئة، بينما لا يحصل مخيم احتميلات على دعم مشابه، وطالب بإكثار المعونات للمخيم.