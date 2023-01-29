كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة وتتوعد أمريكا

نفى مسؤول كوري شمالي، اليوم الأحد، ما تردد عن إمداد روسيا بالأسلحة، محذرًا الولايات المتحدة من “نتائج غير مرغوب فيها في حال استمر انتشار مثل هذه الشائعات”.

والأسبوع الماضي، نشر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي ما قال إنها صور للاستخبارات الأمريكية تُظهر ما يبدو أنها عربات قطار روسية عائدة من كوريا الشمالية محملة بمعدات عسكرية بما فيها صواريخ لفاغنر.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية تصريحًا للمسؤول بوزارة الخارجية الكورية (كوون جونغ غون) قال فيه “أمريكا تحدثت مجددًا بشأن شائعة لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا في محاولة لتبرير تقديمها أسلحة لأوكرانيا”.

وأضاف “محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية من خلال فبركة أمر غير موجود يُعَد استفزازًا صارخًا لا يمكن السماح به على الإطلاق، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى اتخاذ رد فعل من جانب كوريا الشمالية”.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في بيان، إن واشنطن “تتجاوز الخط الأحمر”، مضيفة أنه توجد “رغبة شريرة للولايات المتحدة في تحقيق هدفها بالهيمنة من خلال مواصلة تأجيج حرب بالوكالة لتدمير روسيا”، مؤكدة أن كوريا الشمالية ستقف دائمًا مع الروس.

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت الولايات المتحدة، أمس الأول الجمعة، بسبب قراراها إرسال دبابات “أبرامز” القتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن الخطة تسببت فقط في تصعيد الموقف المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وتُعَد روسيا أحد حلفاء بيونغ يانغ القلائل على الساحة الدولية، وقدّمت موسكو في الماضي مساعدة مباشرة لنظام كيم جونغ أون.

وكوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة، إلى جانب سوريا وروسيا، التي اعترفت باستقلال لوغانسك ودونيتسك، وهما منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرقي أوكرانيا.