حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم المستوطنين

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار اعتداء المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن الحملة التي وصفتها بـ”المسعورة” التي يقوم بها ما سمتهم “قطعان المستوطنين” بحماية وغطاء من جيش الاحتلال “الفاشي” في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية وغيرها من ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني “لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه”.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي قالت إنها ستقابَل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي.

ودعت حماس في ختام البيان جماهير الشعب الفلسطيني والشباب الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

#صور| تغطية صحفية: "فلسطينيون يتفقدون سياراتهم التي حرقها المستوطنون في قرية عقربا شرق #نابلس". pic.twitter.com/ZUMQTA2880 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

كان مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس قد قال، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية 144 اعتداء جنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا 6 مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.

كما أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأتلف المستوطنون محاصيل زراعية في صوبات بلاستيكية في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية مساحتها دونم ونصف الدونم.

واعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، على شاب بالضرب، ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الشتوية والأشجار في منطقتي “الجوايا” و”المرتبة” بمسافر يطا جنوب الخليل.