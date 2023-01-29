والد الشهيد خيري علقم: ابني لم ينتم لأي من فصائل المقاومة أو التنظيمات السياسية (فيديو)

قال موسى علقم والد مُنفذ عملية إطلاق النار في القدس الشهيد خيري علقم “ابني أخذ بثأر جده، ليس انتقامًا وإنما جهاد في سبيل الله، اختار الله تعالى لأبي ولابني الشهادة، والحمد لله”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر السبت “ما وقع لابني اختيار من الله تبارك وتعالى، واختيار ربنا أفضل من كل شيء، وأرجو الله أن يصبّر والدته وأن يعوضنا خيرًا”.

وتابع “أنا إنسان بسيط، أحسنت تربية ابني والفضل لله أولًا وآخرًا، لم يكن ابني منتميًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة فتح أو أي حركة سياسية، وكان شابًّا متواضعًا مثلما كان جده من قبل، ولا ينسى أحد الإنسان الجدع الوطني”، وفق تعبيره.





والجمعة، نفذ خيري موسى خيري علقم (21 عامًا) عملية إطلاق نار في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين، فضلًا عن استشهاد مُنفذ العملية.

ويُعَد إطلاق النار، الجمعة، أمام كنيس يهودي هو أكثر هجوم يُسقط قتلى في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008.





والشهيد خيري سُمّي تيمنًا باسم جده الشهيد خيري علقم، الذي طعنه أحد المستوطنين فقتله أثناء توجّهه إلى عمله في البناء يوم 13 مايو/أيار عام 1998.

واستطرد الوالد وهو يغالب دموعه “أنا إنسان بسيط، غادر ابني الدنيا لكنه لم يغادر قلبي ولا قلوب أحبته، وسيعوضني الله بالأحسن”.

وفي معرض رده على سؤال الجزيرة مباشر بخصوص هدم المنزل، قال والد الشهيد “إذا راح البشر هل نأسف على الحجر؟”، مضيفًا أن أحد أفراد المخابرات الإسرائيلية نصحه بإخراج أغراضه من البيت.





وفاقمت عملية بيت حنينا التي نفذها خيري علقم المخاوف من تصاعد العنف بعد الاشتباكات المستمرة منذ شهور في الضفة الغربية التي بلغت ذروتها في عدوان على جنين، الخميس، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 9 فلسطينيين، مما جعلها الأعنف منذ سنوات.

وحظي خيري علقم بإشادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك على صفحته في فيسبوك.

باعوا الحياة ليشتروا من ربهم نعم الوعود.. البطل الأسد #خيري_علقم 💚 pic.twitter.com/ggbQehjaKW — إسراء درويش (@isra_darwish) January 28, 2023

حين تقاعست الأمة قام البطل ليؤدي مهمة الأمة،

لقد كان هو الأمة وإن كان وحده.#عملية_القدس #خيري_علقم#القدس_تثأر_لجنين pic.twitter.com/LHjcG4qveg — فايز الكندري (@fayezalkandary) January 28, 2023