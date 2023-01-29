سياسة|أمريكا

الكشف عن فيديو يوثق الاعتداء بـ”مطرقة” على زوج نانسي بيلوسي قبل شهور (شاهد)

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة (غيتي)
29/1/2023

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطعًا مصورًا يوثّق الاعتداء على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والتُقط المقطع بواسطة كاميرا جسد كان يحملها أحد أفراد الشرطة التي وصلت إلى منزل بيلوسي لتجده يتنازع على مطرقة مع أحد الأشخاص، قبل أن يتمكن الشخص المجهول من الإمساك بالمطرقة واستعمالها في الاعتداء عليه إلى أن تمكنت الشرطة من إنقاذ زوج السياسية الأمريكية.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عدة المقطع، في حين لم تنشره الشرطة.

ويظهر ديفيد ديباب -الذي كُشفت هويته في وقت لاحق- وهو يحطم إحدى نوافذ المنزل ثم يدخل منها قبل أن يواجه صاحب المنزل وتحدث بينهما الواقعة، وذلك وفق مقطع لإحدى كاميرات المراقبة بمنزل عائلة بيلوسي.

وفي أكتوبر الماضي، أكد بيل سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو أن الحادثة كانت متعمَّدة بهدف إيذاء نانسي بيلوسي وليس زوجها، مستدلًا على ذلك بأن مرتكب الواقعة فور وصوله إلى منزل الضحية كان يصرخ بصوت عالٍ “أين نانسي؟”.

ووفق مدوّنة ديباب فإنه ينشر مقالات تهاجم المجتمع اليهودي الأمريكي، ومؤيد شديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ويؤيد مزاعمه بأن انتخابات 2020 سُرقت وزُوِّرت.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند