الكشف عن فيديو يوثق الاعتداء بـ”مطرقة” على زوج نانسي بيلوسي قبل شهور (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطعًا مصورًا يوثّق الاعتداء على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والتُقط المقطع بواسطة كاميرا جسد كان يحملها أحد أفراد الشرطة التي وصلت إلى منزل بيلوسي لتجده يتنازع على مطرقة مع أحد الأشخاص، قبل أن يتمكن الشخص المجهول من الإمساك بالمطرقة واستعمالها في الاعتداء عليه إلى أن تمكنت الشرطة من إنقاذ زوج السياسية الأمريكية.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عدة المقطع، في حين لم تنشره الشرطة.

Police body camera footage shows the moment Paul Pelosi, Rep. Nancy Pelosi's husband, was struck with a hammer moments after police arrived at his San Francisco home, which left him hospitalized with a fractured skull.

ويظهر ديفيد ديباب -الذي كُشفت هويته في وقت لاحق- وهو يحطم إحدى نوافذ المنزل ثم يدخل منها قبل أن يواجه صاحب المنزل وتحدث بينهما الواقعة، وذلك وفق مقطع لإحدى كاميرات المراقبة بمنزل عائلة بيلوسي.

Gov. Glenn Youngkin (R-VA) seems to joke about the assassination attempt on Speaker Nancy Pelosi while campaigning for GOP congressional candidate Yesli Vega:

“There’s no room for violence anywhere, but we’re going to send her back to be with him in California.” pic.twitter.com/K3D7X8NEcM

— The Recount (@therecount) October 28, 2022