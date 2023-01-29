الاحتلال الإسرائيلي يغلق منزل الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس تمهيدا لهدمه (فيديو)

قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) إغلاق منزل الشهيد خيري علقم مُنفذ عملية القدس في مستوطنة النبي يعقوب شمال المدينة يوم الجمعة، التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الكابينت قرر خلال اجتماعه (في وقت متأخر السبت) إغلاق منزل علقم تمهيدا لهدمه.

ويقع منزل علقم في حي الشياح وسط مدينة القدس المحتلة.

كما أعلن نتنياهو أن الكابينت قرر حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى.

وتابع أنه قرر أيضا عدم منح بطاقات هوية (هويات إقامة) لعائلات منفذي العمليات، على أن تتم مناقشة مقترح قانون بهذا خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي (الأحد).

في المقابل، أكد نتنياهو أن الكابينت سيمنح مزيدا من الإسرائيليين السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال وبقرار من المستوى السياسي يغلق منزل عائلة منفذ عملية القدس خيري علقم". pic.twitter.com/WuWtPdiyiH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2023

وقرر الكابينت كذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وفق نتنياهو، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

وقبيل الاجتماع، قال نتنياهو إن الرد على عملية القدس سيكون قويا وسريعا ودقيقا.

وشهدت القدس، يومي الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار استهدفتا مستوطنين إسرائيليين وأدتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.

ووقعت العمليتان غداة استشهاد 9 فلسطينيين في عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس الماضي.