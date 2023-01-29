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استشهاد فلسطيني واعتداءات واسعة للمستوطنين شمالي الضفة الغربية (فيديو)

29/1/2023-|آخر تحديث: 29/1/202312:09 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب برصاص مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي) باستشهاد الشاب كرم علي سلمان (18 عاما) من قرية قوصين غرب نابلس، إثر إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة كدوميم المقامة على أراضي مواطني قلقيلية الليلة الماضية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت، فجر الأحد، بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة عند انتصاف ليلة السبت برصاص مستوطن.

144 اعتداء

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية 144 اعتداء جنوب نابلس.

وأوضح دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا 6 مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.

وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في بلدات وقرى حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

وحذّر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة، منوها إلى وجود مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة شهاب أن المستوطنين حرقوا منزل المواطن عودة جبارة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، كما قاموا بتكسير العشرات من أشجار الزيتون.

المصدر : وكالات