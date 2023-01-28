مقاومون يخرجون في مسيرة بمدينة جنين احتفالا بعملية القدس الثانية (فيديو)

نظّم مقاومون فلسطينيون في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مسيرة حاشدة ابتهاجًا بعملية القدس الثانية اليوم السبت، التي أصيب فيها مستوطنان أحدهما حالته خطيرة، في حي سلوان.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل المقاومين وهم يطلقون الرصاص في الهواء ابتهاجًا بالعملية ويرددون هتافات تتوعد الاحتلال.

كما يظهر في المقطع عدد من المقاومين وهم يقومون بتوزيع الحلوى على المارة وركاب السيارات احتفالًا بالعملية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بوقوع إصابتين إحداهما خطيرة، جراء عملية إطلاق نار جديدة في القدس المحتلة. وبُثّت أولى الصور من موقع إصابة إسرائيليَّيْن بإطلاق النار في حي سلوان جنوب البلدة القديمة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر طبية في “نجمة داود”، بأن المصابَيْن هما أب وابنه وقد تم نقلها إلى المستشفى، وأن أحدهما ضابط في جيش الاحتلال. وقالت إن منفّذ إطلاق النار طفل يبلغ عمره 13 عامًا.

وجاءت العملية الثانية، بعد أقل من 12 ساعة من عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس.

وهي العملية التي دفعت المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى إعلان رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وأفادت الشرطة باعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس.