مصر تدين عملية إطلاق النار في القدس وتدعو لوقف “الاعتداءات الاستفزازية”

أدانت مصر، اليوم السبت، عملية إطلاق النار بمدينة القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، واستشهاد منفذ العملية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة “تعرب عن الرفض التام والاستنكار الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، أمس الجمعة، وتؤكد إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين”.

وحذرت الوزارة من “المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

كما طالبت بـ “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام”.

ومصر هي أول دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام بينهما بالولايات المتحدة عام 1979.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب إسرائيليان بجروح وُصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، عندما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار على مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في البلدة القديمة من القدس الشرقية، وفق الرواية الإسرائيلية.

ومساء الجمعة، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمال مدينة القدس، بالإضافة إلى استشهاد منفّذ العملية، التي نفذها الفلسطيني خيري علقم (21 عاما).

وتقع مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمال مدينة القدس.

ووقعت العملية غداة استشهاد 10 فلسطينيين، الخميس الماضي، قضى 9 منهم فيما وصفته إسرائيل بأنه عملية “لمكافحة الارهاب” في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد.