مسيرات في مدن فلسطينية ومخيمات احتفالا بعملية إطلاق النار في القدس (فيديو)

خرجت مسيرات في مناطق فلسطينية مختلفة احتفاء بعملية إطلاق النار في القدس، التي وقعت مساء الجمعة، واستهدفت إسرائيليين أسقطت بينهم عددًا من القتلى والجرحي.

وخرجت مسيرات في غزة ونابلس ورام الله وكفر عقب وقلنديا ومخيم شعفاط (شمالي القدس) -وكذلك بمخيم الجليل في لبنان- ابتهاجًا بالعملية التي قالوا إنها تأتي ردًا على عملية نفذها جيش الاحتلال، الخميس.





ونفذ فادي عياش -من مخيم شعفاط- عملية أودت بحياة 8 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون، بمستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس المحتلة.

وتأتي عملية القدس بعد يوم من هجوم نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين وأسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد على الاحتلال.

وفور الإعلان عن العملية التي وصفتها تل أبيب بـ”الصعبة والقاسية”، اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل | اندلاع مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة عقب الإعلان عن 8 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المستوطنين بعملية إطلاق نار قرب بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة. pic.twitter.com/mFQpjRoQjI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 27, 2023

وقالت شرطة الاحتلال في بيان “وقع هجوم إرهابي خارج كنيس يهودي في القدس.. تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع”.