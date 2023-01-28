إصابة إسرائيلييْن بإطلاق نار جديد في القدس المحتلة والمنفّذ عمره 13 عاما (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابتين إحداهما خطيرة، جراء عملية إطلاق نار جديدة في القدس المحتلة.

وبُثّت أولى الصور من موقع إصابة إسرائيليَّيْن بإطلاق النار في حي سلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس.





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر طبية في “نجمة داود”، بأن المصابيْن هما أب وابنه تم نقلها إلى المستشفى. وذكرت لاحقًا أن أحدهما ضابط بجيش الاحتلال.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن منفّذ إطلاق النار صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، وتم الاستيلاء على البندقية التي نفّذ بها الهجوم. كما بثت لاحقًا لقطات قالت إنها للحظة تنفيذ الهجوم.

ממתין מאחורי הרכב, יורה לעבר המתפללים – ונורה: תיעוד הפיגוע בעיר דוד לכל הפרטים >>https://t.co/dXqr7CiFoL pic.twitter.com/2Ish8XxJON — חדשות 13 (@newsisrael13) January 28, 2023

وذكرت هيئة البث أن المنفّذ من سكّان حي سلوان ويُدعى محمد عليوات وأصيب بنيران مستوطنين كانوا موجودين في المكان.

המחבל מעיר דוד: נער בן 13 תושב מזרח ירושלים. האקדח עמו ביצע את הפיגוע נתפסhttps://t.co/dXqr7CiFoL pic.twitter.com/EN3ZqEOAN0 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 28, 2023

وقال “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” أن الطفل عليوات أصيب عقب إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت عائلة الفتى إن نجلها لا علاقة له بتنفيذ عملية سلوان وأن وجوده صادف لحظة وقوع الحادث. وأظهرت لقطات، اقتحام قوات الاحتلال لمنزل عائلة عليوات بحي كرم الشيخ في سلوان.

وقالت شرطة الإحتلال في بيان إن قوات كبيرة بقيادة قائد لواء القدس دورون تورجمان وصلت إلى مكان الحادث، وعملت مع خدمات الطوارئ والإنقاذ على إجلاء المصابيْن بإطلاق النار”.

قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد لواء القدس دورون تورجمان وصلت إلى مكان الحادث، وعملت مع خدمات الطوارئ والإنقاذ على إجلاء مصابين نتيجة إطلاق النار، وهما أب وابنه.

من التحقق من هوية الإرهابي الذي تم تحييده وإصابته، يبدو أنه يبلغ من العمر 13 عامًا من سكان شرقي أورشليم القدس. — شرطة إسرائيل (@Israelpolice_Ar) January 28, 2023

وجاءت العملية بعد أقل من 12 ساعة من عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس.

وهي العملية التي دفعت المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى إعلان رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وأفادت الشرطة باعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس.