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سياسة|فلسطين

إصابة إسرائيلييْن بإطلاق نار جديد في القدس المحتلة والمنفّذ عمره 13 عاما (فيديو)

28/1/2023-|آخر تحديث: 28/1/202303:31 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابتين إحداهما خطيرة، جراء عملية إطلاق نار جديدة في القدس المحتلة.

وبُثّت أولى الصور من موقع إصابة إسرائيليَّيْن بإطلاق النار في حي سلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر طبية في “نجمة داود”، بأن المصابيْن هما أب وابنه تم نقلها إلى المستشفى. وذكرت لاحقًا أن أحدهما ضابط بجيش الاحتلال.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن منفّذ إطلاق النار صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، وتم الاستيلاء على البندقية التي نفّذ بها الهجوم. كما بثت لاحقًا لقطات قالت إنها للحظة تنفيذ الهجوم.

وذكرت هيئة البث أن المنفّذ من سكّان حي سلوان ويُدعى محمد عليوات وأصيب بنيران مستوطنين كانوا موجودين في المكان.

 

وقال “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” أن الطفل عليوات أصيب عقب إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت عائلة الفتى إن نجلها لا علاقة له بتنفيذ عملية سلوان وأن وجوده صادف لحظة وقوع الحادث. وأظهرت لقطات، اقتحام قوات الاحتلال لمنزل عائلة عليوات بحي كرم الشيخ في سلوان.

وقالت شرطة الإحتلال في بيان إن قوات كبيرة بقيادة قائد لواء القدس دورون تورجمان وصلت إلى مكان الحادث، وعملت مع خدمات الطوارئ والإنقاذ على إجلاء المصابيْن بإطلاق النار”.

وجاءت العملية بعد أقل من 12 ساعة من عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس.

وهي العملية التي دفعت المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى إعلان رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وأفادت الشرطة باعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية