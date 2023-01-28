قوات الاحتلال تعتقل والد الشهيد خيري علقم و”شهداء الأقصى” تتبنى عملية القدس (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، والد منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم (21 عاما).

ومساء الجمعة، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أن 7 أشخاص قتلوا في عملية إطلاق النار، بالإضافة إلى استشهاد منفّذ العملية.

وأشارت القناة أن هناك مصابين آخرين، بينهم حالة خطرة جدًا.

مشاهد أخرى.. اللحظات الأولى لعملية اطلاق النار في بيت حنينا بالقدس المحتلة pic.twitter.com/zOrsA5W9Vy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 27, 2023

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية قد ذكرت أن علقم منفذ عملية القدس غير معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن علقم “ليست لديه أية سوابق أمنية لدى الأجهزة الإسرائيلية، وهو غير معروف لديها”.

تغطية صحفية| حركة حماس : نبارك عملية القدس ونزفّ فارسها خيري علقم ونؤكد أنّ الدم يطلب الدم وشعبنا سينتصر pic.twitter.com/614XHSx4PB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

كتائب الأقصى تتبني

وتبنت “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” منفذ عملية القدس.

وقالت “تزف كتائب شهداء الأقصى الاستشهادي المنغمس خيري علقم (21 عاما) من حي الطور في القدس المحتلة”.

وأضافت أن علقم “ارتقى بعد أن زلزل أمن كيان بني صهيون المزعوم، وجندل بمسدسه أكثر من 7 قتلى وكشف هشاشة منظومتهم الأمنية والعسكرية”.

" قــنــاص مناسب في مكان مناسب أفضل من ألف جندي في ساحة المعــركـة "

✍️إعادة تداول منشور كتبه منفذ عملية القدس #خيري_علقم عبر حسابه على فيسبوك pic.twitter.com/M23uusAHwP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2023

وأردفت أن “العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الصهيوني، بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمة مخيم جنين (الخميس)، وجاءت لتؤكد صوابية خيار المقاومة المسلحة”.

وتأتي عملية القدس غداة استشهاد 10 فلسطينيين، الخميس، قضى 9 منهم فيما وصفته إسرائيل بعملية “لمكافحة الارهاب” في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد.

وهذه واحدة من أعنف عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.