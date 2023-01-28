“سرايا القدس” تبث مشاهد استهداف حواجز ونقاط أمنية لقوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

نشرت (سرايا القدس – كتيبة نابلس) في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر عمليات استهداف “حواجز ونقاط قوات الاحتلال الإسرائيلي” بوابل كثيف ومتتابع من الرصاص بشكل مباشر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت (سرايا القدس – كتيبة نابلس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها “استهدافها بشكل مباشر لعدة حواجز ونقاط تابعة للعدو الصهيوني”.

وأكد البيان أن “مجاهدي السرايا” تمكنوا، ليل الجمعة وفجر السبت، من تنفيذ سلسلة من “المهام الجهادية” في مناطق متفرقة.

وأشارت إلى أن “قواتها استهدفت النقطة العسكرية على جبل جرزيم بوابل من الرصاص، بالإضافة إلى استهداف حاجز 17 الاحتلالي”.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب إسرائيليان بجروح وُصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، عندما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار على مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في البلدة القديمة من القدس الشرقية، وفق الرواية الإسرائيلية.





ومساء أمس الجمعة، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمال مدينة القدس، بالإضافة إلى استشهاد مُنفذ العملية الشاب الفلسطيني خيري علقم (21 عاما)





وتقع مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها شمال مدينة القدس.

ووقعت العملية غداة استشهاد 10 فلسطينيين، الخميس الماضي، قضى 9 منهم في ما وصفته إسرائيل بأنه عملية “لمكافحة الارهاب” في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد.