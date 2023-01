دول إسلامية تطالب بتحرك أوربي ضد وقائع حرق المصحف

أدانت دول إسلامية عدة، اليوم السبت، بشدة حرق نسخة من القرآن، في الدنمارك، مطالبين بتحرك أوربي عاجل في البلدان التي شهدت إساءات للمصحف ومحاسبة مرتكبيها.

جاء ذلك غداة حرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، أمس الجمعة، تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام مسجد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، لتلك الحادثة، واصفة إياها بأنها خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأشارت إلى أن تلك “الأعمال السافرة” تكررت في عددٍ من العواصم الأوربية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

وطالبت المملكة كل الحكومات الأوربية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات.

وعبر وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في بيان، عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لتلك الحادثة.

ودعا حكومات الدول المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد نحو تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال العبثية والإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها.

وأدانت باكستان بشدة، انتهاك حرمة القرآن الكريم في الدنمارك فيما وصفته بأنه عمل لا معنى له ومهين للغاية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن تكرار الفعل الدنيء لا يترك مجالاً للشك في أذهان المسلمين في أنحاء العالم بأن حرية التعبير تُنتهك بشكل صارخ لنشر الكراهية الدينية والتحريض على العنف.

وأضاف البيان أن انتهاك حرمة القرآن الكريم يثير الشك في الإطار القانوني، الذي يختبئ وراءه معادو الإسلام.

وأضاف البيان أن حرية التعبير مصحوبة بمسؤوليات، وتقع على عاتق هذه الحكومات والمجتمع الدولي مسؤولية منع مثل هذه الأعمال العنصرية والمعادية للإسلام.

