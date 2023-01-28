خبير في الشؤون الإسرائيلية: عملية القدس نوعية وخطيرة وقد تلزم حكومة نتنياهو بإعادة حساباتها (فيديو)

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي الأعور إن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، يمثل عميلة “نوعية” من حيث الزمان والمكان والتأثير في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف الأعور لقناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هذه العملية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها “صعبة” أكدت وحدة الهوية والجغرافيا الفلسطينية، وقدمت ردًّا مباشرا وسريعا على ما وقع في مخيم جنين يوم الخميس.

وتابع الأعور أن الرسالة التي اوضحتها العملية هي أن الشعب الفلسطيني موحد الجبهات من النقب إلى جنين إلى القدس.

وقال الأعور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن في السابق أنه لن يعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين ورفض الحديث عن حل الدولتين، سيجد نفسه مضطرا لتغيير سياسته.

وقال إن المعطيات المتوفرة والمستخلصة من هذه العملية النوعية التي خلفت مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، ستدفع برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعادة حساباتهما والبحث عن أفق سياسي جديد من خلال الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو وقف مؤقت لعمليات التصعيد والتصعيد المضاد.