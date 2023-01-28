تجدّد المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس (فيديو)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية صور باهر وحي سلوان بالقدس المحتلة ورام الله، بعد ساعات من تنفيذ عملية إطلاق نار في البلدة القديمة.

وتأتي هذه المواجهات بعد عملية إطلاق نار جنوب البلدة القديمة بالقدس، السبت، نفذها فتى (13 عامًا) من القدس المحتلة أدت إلى وقوع إصابتين إحداهما خطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.





ووقع حادث اليوم في محيط حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية الذي يقع تحت أسوار البلدة القديمة، وكثف المستوطنون الإسرائيليون وجودهم فيه على مدى السنوات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، التي تضم أحزابًا قومية متشددة دعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة الفلسطينيين، اليوم السبت.

وأمس الجمعة، نفذ خيري موسى علقم (21 عامًا) عملية بيت حنينا التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين، فضلًا عن استشهاد مُنفذ العملية.

ويُعَد إطلاق النار أمام كنيس يهودي، الجمعة، هو أكثر هجوم يُسقط قتلى في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008.

" قــنــاص مناسب في مكان مناسب أفضل من ألف جندي في ساحة المعــركـة "

✍️إعادة تداول منشور كتبه منفذ عملية القدس #خيري_علقم عبر حسابه على فيسبوك pic.twitter.com/M23uusAHwP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2023

ووقع الهجومان الأخيران في أعقاب عدوان إسرائيلي هو الأعنف في الضفة الغربية منذ سنوات أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإطلاق نار عبر الحدود بين إسرائيل وغزة.