مطرب إماراتي يغني النشيد الوطني الإسرائيلي في ذكرى “الهولوكوست” (فيديو)

عبّر إسرائيليون عن سعادتهم بمغن إماراتي أدى نشيدهم، وذلك بالتزامن مع ذكرى المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست).

وأدى الإماراتي أحمد الحوسني النشيد الإسرائيلي أثناء مشاركته في حفل لجمعية (معًا نكفل بعضنا البعض)، وهي جمعية تهدف إلى ردم الهوة بين اليهود والعرب، على حد زعمها.

ونشر يوسف حداد -صحفي إسرائيلي- المقطع عبر حسابه على تويتر مصحوبًا بتعليق قال فيه “لقد مررت بالعديد من اللحظات المثيرة في الحياة، هذه بلا شك واحدة من أكثر اللحظات إثارة، غنى المطرب الإماراتي أحمد الحوسني النشيد الوطني الإسرائيلي (الأمل)، أمس، في مراسم يوم المحرقة”.

وتفاعل عدد من الإسرائيليين مع المقطع ذاته، إذ غرّد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي “يا له من مشهد مؤثر، مطرب إماراتي يؤدي نشيدنا الوطني (هاتكفاه) في إطار المراسم التي أقيمت أمس في الإمارات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست”.

وتابع “شكرًا للمطرب ولجميع الإماراتيين الذين شاركوا في الفعالية التي تعزز العلاقات بين الشعبين وترسل رسالة إنسانية هامة إلى العالم العربي”.

وغرّدت لورينا خطيب مديرة المحتوى العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية “كنت متحمسة لقيادة حفل اليوم بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة في أبو ظبي، إذ غنى المطرب الإماراتي أحمد الحوسني النشيد الوطني الإسرائيلي، وغنت الفنانة الإسرائيلية نيكول رافيف النشيد الوطني الإماراتي”.

وفي 2021، افتُتح أول معرض لإحياء ذكرى الهولوكوست بالمنطقة في دبي، بعد أشهر فقط من اتفاقات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وشكّل ما سُمّي “اتفاقات أبراهام” بين الإمارات وإسرائيل خطوة مهمة لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

