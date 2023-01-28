إسماعيل هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق والعالم أمام اختبار حقيقي

حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية من أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، مشدّدًا في الوقت ذاته على أن “العالم أمام اختبار حقيقي”، وفق بيان صدر عن مكتبه، اليوم السبت.

وأضاف “المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، فالمواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة”.

ويأتي بيان هنية تعقيبًا على عمليات اقتحام قوات إسرائيلية السجون والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، على خلفية التوتر في القدس منذ بداية الشهر الجاري.

عاجل| إعلام الأسرى: "إدارة سجون الاحتلال تواصل حتى اللحظة إغلاق أقسام سجن النقب وقطع الكهرباء عن قسمي 26 و27 وتمنع إدخال الطعام لغرف الأسرى". — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 28, 2023

وتابع “تشن مصلحة السجون الصهيونية بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي (الأمن القومي) (إيتمار) بن غفير حملة قمع متواصلة، منذ أمس، ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية”.

وأشار هنية إلى أن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات “تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ويقودها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير”.

ودعا هنية قادة العالم ومن سمّاهم “الشعوب الحرة” إلى التدخل لوقف “جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في وقت سابق اليوم، إن قوات تتبع مصلحة السجون نفذت عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عدد من الأقسام في سجون عوفر (وسط الضفة) ومجدو (شمالي إسرائيل) والنقب (جنوب).

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4700 بينهم 29 أسيرة و150 طفلًا وقاصرًا، وفق نادي الأسير.